Nürnberger Institut für NS-Forschung erhält Grundförderung

Das Nürnberger Institut für NS-Forschung und jüdische Geschichte (Nurinst) kann weiter forschen. Das hat Institutsleiter Jim Tobias dem BR mitgeteilt. Nachdem eine wichtige Geldgeberin verstorben ist, kämpfte das Institut mit finanziellen Problemen.

Stadtrat hat Unterstützung abgesegnet

Institutsleiter Jim Tobias hat deshalb Mitte des Jahres über die SPD-Fraktion einen Antrag auf Grundförderung in Höhe von 25.000 Euro gestellt. Der Antrag wurde in der vergangenen Woche im Nürnberger Stadtrat mehrheitlich verabschiedet, teilte Tobias mit und bedankte sich gleichzeitig: "Unser Dank gilt der SPD-Stadtratsfraktion, den Mitgliedern des Nürnberger Stadtrats und nicht zuletzt den vielen Kollegen, die sich engagiert für unser Weiterbestehen eingesetzt haben".

Forschungen zu NS-Herrschaft aber auch Nachkriegszeit

Das Institut Nurinst forscht zu jüdischem Leben, zur Zwangsarbeit während des Nationalsozialismus und zu jüdischen Überlebenden der NS-Zeit. Die Publikationen des Instituts sind in Gedenkstätten, Bibliotheken, Universitäten, sowie in internationalen Einrichtungen zu finden. Institutsleiter Jim Tobias beschäftigt sich seit den 1990er Jahren mit dem Nationalsozialismus und der jüngeren Geschichte Deutschlands. Er hat sich auf die Geschichte der Shoa-Überlebenden spezialisiert. Viele von ihnen lebten später - auch hier in der Region - in den jüdischen Displaced-Person-Camps.