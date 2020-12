Nürnberger Initiative kritisiert geplante Syrien-Abschiebungen

Ab dem neuen Jahr können schwere Straftäter und Gefährder wieder nach Syrien abgeschoben werden. Die Innenminister der Bundesländer haben im Dezember (11.12.2020) den Abschiebestopp für Syrien nicht mehr verlängert. Die Initiative "Syria not safe" kritisiert die geplanten Abschiebungen, die auch für Nürnberg vorgesehen sind. In dem Land sei niemand sicher.

Nürnberger Syrer verlor Freund in Folterkellern

Samer al Hakim, ein Nürnberger mit syrischen Wurzeln, von der Initiative "Syria not safe" verfolgt die dortigen Entwicklungen sehr genau. Er selbst kam noch vor dem Krieg als Student nach Nürnberg. Sein Freund und Studienkollege wurde nach einer Demonstration gegen das Regime in Syrien festgenommen - und starb in einem Militärgefängnis an den Folgen von Folterungen.

Prozess in Koblenz wegen Folter in Syrien

Seit Monaten läuft in Koblenz ein weltweit erster Prozess wegen Staatsfolter in Gefängnissen des syrischen Geheimdienstes. Angeklagt ist ein früherer Vernehmungschef. Nach dem Weltrechtsprinzip wurde der Prozess in dem Bundesland eröffnet, in dem der Hauptangeklagte verhaftet wurde. Die Anklage wirft Anwar R. Folter in 4.000 Fällen und Mord in 58 Fällen vor. Beweismittel sind unter anderem die Fotos des Nürnberger Menschenrechtspreisträgers Caesar.

"Caesar" belegte Misshandlungen und Mord

Im September 2017 waren ein früherer syrischer Militärfotograf unter dem Decknamen "Caesar" und seine Unterstützer mit dem Internationalen Nürnberger Menschenrechtspreis geehrt worden. Caesar hatte 50.000 Fotos unter Lebensgefahr aus einem Gefängnis in Damaskus geschmuggelt. Fast 30.000 dieser Bilder zeigen misshandelte und ermordete Häftlinge. In dem Prozess in Koblenz werden sie als Beweismittel verwendet.

Nürnberger war Zuhörer im Prozess

Der Nürnberger Samer al Hakim reiste bereits mehrmals als Zuhörer ins Oberlandesgericht nach Koblenz. "Ich bin es meinem Freund und den zahlreichen Opfern schuldig, an diese Verbrechen zu erinnern", sagt er. Über fünf Stunden erklärt ein Gerichtsmediziner an einem Termin im November, was sich aus den Fotos von Caesar über die Foltermethoden in syrischen Staatsgefängnissen ableiten lässt.

"Das Assad-Regime hat zehntausenden Menschen die allerschlimmsten Schmerzen bis zum Tode zugefügt", sagt Samer al Hakim. Dies soll nicht straflos bleiben. In Deutschland, Österreich, Schweden und Norwegen wurden bereits Strafanzeigen gegen Verantwortliche der Folterungen in Syrien eingereicht. Einige hat das European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) in Berlin initiiert.

Machtverhältnisse in Syrien unverändert

Ungeachtet dessen, sind in Syrien auch neun Jahre nach dem Ausbruch des Krieges die Machtverhältnisse unverändert. Präsident Assad ist weiterhin im Amt. Nach Angaben syrischer Menschenrechtsgruppen wurden alleine im Jahr 2020 mehr als 1.400 Menschen willkürlich festgenommen.

Die Initiative "Syria not Safe" spricht unter Berufung auf das UNHCR von mehr als 100.000 Verschwundenen in dem Land. Die allermeisten Kriegsverbrechen habe das Assad-Regime selbst begangen, so der Vorwurf.

Innenminister müssten mit Assads Regime kooperieren

Derzeit gibt es keine diplomatische Vertretung Deutschlands in Syrien. Damit fehlen Anlaufstellen, um eine Abschiebung nach Syrien zu organisieren. Die deutschen Behörden müssten für eine Abschiebung mit dem Regime zusammenarbeiten. Die Initiative "Syria not safe" kritisiert dies heftig. "Es handelt sich um schlimmste Verbrecher gegen die Menschlichkeit. Man darf dieses Regime nicht legitimieren, indem man ihm andere Kriminelle ausliefert", so al Hakim.