Nürnberger Impfzentrum wartet auf den Stoff

Im Nürnberger Impfzentrum, das in der Messehalle 3C eingerichtet worden ist, könnten theoretisch bis zu 2.000 Menschen am Tag geimpft werden. Es mangelt allerdings, wie überall sonst auch, am Impfstoff. So werden dort derzeit täglich nur etwa 200 bis 300 Menschen mit einer Erstimpfung versehen und die riesige Messehalle ist oft menschenleer.

Impf-Reihenfolge ist geregelt

Hinzu kommt, dass die Koordinierungsstelle dafür Sorge trägt, dass zunächst die priorisierten Gruppen ihre Impfungen erhalten. Dazu gehört beispielsweise spezielles medizinisches Personal, wie etwa Ärzte und Pfleger auf Covid- oder Intensivstationen. Auch Personal und Bewohner in den Seniorenheimen haben Vorrang. Dabei werden die Heime vorgezogen, in denen es bereits Corona-Fälle gegeben hat.

Menschen über 80 sollen im Februar geimpft werden

Eine spezielle Aufgabe bilden momentan die Menschen über 80, die nicht in Pflegeheimen, sondern zu Hause wohnen. Sie müssen sich weitgehend selbständig um einen Termin bemühen. In der Koordinierungsstelle für das Impfzentrum hofft man, dass diese Gruppe im Februar weitgehend geimpft werden kann. Auch das hänge von der Verfügbarkeit des Impfstoffs ab. Alle, der rund 30.000 über 80-Jährigen in Nürnberg, hätten mittlerweile einen ersten Brief bekommen. Darin seien allgemeine Informationen zur Pandemie gegeben, aber noch kein Impftermin angeboten worden, berichtete Schüßler.

Telefone werden bald geschaltet

In den kommenden Tagen sollen zunächst Menschen ab 90 einen weiteren Brief erhalten. Darin werde ihnen mitgeteilt, dass sie sich für einen Termin eintragen lassen können. Dann könne man sich entweder online registrieren lassen oder telefonisch direkt einen Termin vereinbaren, so die Leiterin der Koordinierungsstelle für das Nürnberger Impfzentrum. Für alle, die keiner Risikogruppe angehören, sei es zwar möglich, sich für einen Termin vormerken zu lassen - in der Praxis aber sinnlos, erklärte Christine Schüßler weiter. Denn da längst nicht klar sei, wie es mit der Versorgung weitergehe, könnten auch keine längerfristigen Termine ausgemacht werden.

