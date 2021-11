Nürnberger Impfzentren verdoppeln Kapazitäten

Wie der Leiter der Koordinierungsstelle der Nürnberger Impfzentren, Rolf Rabenstein, dem BR sagte, werde die Zahl der Impfungen von 3.000 auf 6.000 Impfungen in der Woche erhöht. Um das zu schaffen, hätten die beiden Impfzentren am Plärrer und in der Großreuther Straße ab kommenden Montag an sechs Tagen in der Woche geöffnet.

Vormittags impfen ohne Termin

In der ehemaligen Kfz-Zulassungsstelle in der Großreuther Straße sei es dann auch möglich, sich am Vormittag ohne Termin impfen zu lassen. Dort sei auf dem Parkplatz vor dem Impfzentrum genug Platz für eine Warteschlange. Im Impfzentrum am Plärrer hingegen werde weiterhin nur mit Termin geimpft, sagte Rabenstein. Wenn sich dort eine lange Menschenschlange bilde, sei das wegen des hohen Verkehrsaufkommens zu gefährlich.

Weisung der Staatsregierung

Das Nürnberger Impfzentrum befolge mit der Neuregelung eine Weisung der Staatsregierung, zusätzlich zu den Terminimpfungen auch wieder Impfungen ohne Termin anzubieten. In dieser Woche hingegen werden nur Menschen geimpft, die vorab einen Termin reserviert haben. "Das funktioniert gut, wir haben im Gegensatz zu den letzten Wochen keine langen Schlangen mehr vor der Tür", so Rabenstein.

Jeder kann kommen oder sich anmelden

Immer am Donnerstag und Freitag würden die neuen Impftermine online veröffentlicht. Da es keine Impfpriorisierung gebe, könne sich jeder anmelden, egal ob zur Erst- oder Zweitimpfung oder zur Booster-Impfung. Die Booster-Impfung sei frühestens fünf Monate nach der letzten Zweitimpfung möglich. Auch in den Alten- Und Pflegeheimen in Nürnberg werden derzeit viele Booster-Impfungen durchgeführt. In den Heimen des NürnbergStift etwa seien sie bereits abgeschlossen. Hier betrage die Quote der Booster-Impfungen 69 Prozent.