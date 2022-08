Nürnberger Herbstvolksfest lockt mit neuen Attraktionen

Das Nürnberger Herbstvolksfest lockt heuer mit einer neuen Attraktion. Wie die Schausteller bei einem ersten Ortstermin auf dem Volksfestplatz am Dutzendteich bekannt gaben, wird heuer die "größte reisende Kuckucksuhr der Welt" aufgestellt sowie ein 20 Meter hohes Windrad. Sie sind die Attraktionen eines neuen Freiluft-Dorfes mit Sitzmöglichkeiten. Für den Transport waren 32 Schwerlast-Transporter nötig.

Neuheit in Nürnberg: Biergarten "Das Dorf"

2.500 Quadratmeter sind insgesamt für den Biergarten, der sich "Das Dorf" nennt, vorgesehen. Die Anlage gehört der Schausteller-Familie Krusig aus Karlsruhe. Der 67-jährige Chef Willy Krusig ist seit seinem 18. Geburtstag als Schausteller selbstständig. Er lobte das Engagement in Nürnberg: "Die Unterstützung durch die Kollegen vom Verband, die einem hier Wege ebnen und uns in jeder Hinsicht unterstützen, war vorbildlich. Das machen die Nürnberger einzigartig." Vor Ort sind bereits 75 mal 30 Meter Schwerlastboden verlegt worden.

Flammlachs-Premiere auf Nürnberger Herbstvolksfest

Neben altbekannten Grill-Klassikern bietet Krusig – ebenfalls eine Neuheit in Nürnberg – in diesem Jahr Flammlachs an, der am offenen Feuer gegrillt wird. Dazu gibt es Bier der Tucher Brauerei. Weitere Einzelheiten zum Volksfest sollen am Donnerstag in einer Woche vorgestellt werden. Das Herbstvolksfest dauert vom 26. August bis zum 11. September 2022.