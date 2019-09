Nürnberger Herbstvolksfest geht zu Ende

Das Nürnberger Herbstvolksfest fand heuer unter sehr hohen sommerlichen Temperaturen statt. Der fröhlichen Gemütlichkeit habe das nicht geschadet, erklärte ein Sprecher des Herbstvolksfestes. An den vielen Sommerabenden hätte eine geradezu perfekte Volksfest­stimmung am Dutzendteich geherrscht. Die Bilanz des Herbstvolksfestes fällt allerdings je nach Aussteller gemischt aus.

Unterschiedliche Bilanzen

Schaustellerchef Lorenz Kalb erklärt das so: "Abends war das Geschäft bombig, tagsüber und nachmittags durchwachsen." Grundsätzlich sei schönes Wetter ja eher positiv für das Geschäft. Aber so heiße Tage wie in diesem Jahr hätten auf Wirte und Schausteller unterschiedliche Auswirkungen gehabt. "Wer einen Ausschank betrieb, für den sah das anders aus als für die Familien- und Kinderbetriebe," so Schaustellerchef Lorenz Kalb.

Polizei und BRK zufrieden

Aus Sicht der Polizei war das Herbstvolksfest insgesamt wieder ein sehr ruhiges Fest. Das bestätigt auch Einsatzleiter Thomas Weber vom Bayerischen Roten Kreuz (BRK). Die Gesamtzahl der Einsätze sei seit Jahren ziemlich gleich und insgesamt auch sehr niedrig angesichts der Besucherzahlen. Rund zwei Millionen sollen es heuer gewesen sein. Eine genaue Gesamt-Besucherzahl konnte 2019 allerdings nicht ermittelt werden.