Nürnberger Herbstmarkt als Testlauf für den Christkindlesmarkt

Der Herbstmarkt, der auf dem Nürnberger Hauptmarkt zwischen Frauenkirche und Schönem Brunnen stattfindet, gilt als Testlauf für den Christkindlesmarkt. Der weltbekannte Weihnachtsmarkt, der alljährlich rund zwei Millionen Besucher anlockt, soll nach den bisherigen Planungen am 27. November eröffnet werden.

Nürnberger Herbstmarkt: Breitere Gassen zwischen den Buden

Ob das Abstands- und Hygienekonzept der Stadt Nürnberg funktioniert, wird sich beim Herbstmarkt zeigen. Es sieht vor, dass alle Besucher und Budenbetreiber einen Mund- und Nasenschutz tragen müssen. Außerdem muss ein Mindestabstand zu anderen Personen von 1,5 Metern eingehalten werden. Damit das möglich ist, hat das Marktamt die Gassen zwischen den Buden verbreitert.

Einbahnstraßen durch den Markt

Außerdem gilt eine Einbahnregelung beim Gang durch den Markt. Die Imbiss-Stände und Bratwurst-Buden sind an den Rand des Marktes sowie auf eigene Flächen am Rathaus verlegt worden. Dadurch soll gewährleistet werden, dass sich die Besucher besser verteilen und es zu keinen Staus in den Budengassen kommt. Zudem setzt die Stadt Nürnberg mehr Ordnungspersonal als bei früheren Märkten ein, das die Einhaltung der Regeln überwachen soll. Der Herbstmarkt dauert bis zum 4. Oktober.