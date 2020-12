Nürnberger Heime bekommen Hilfe bei Schnelltests für Besucher

Rund 60 Alten- und Pflegeheime gibt es in der Stadt Nürnberg, 20 davon haben mindestens einen Corona-Fall. Zum Teil wütet das Virus schwer. Die Stadt verzeichnet nach eigenen Angaben in den letzten Tagen einen deutlichen Anstieg der Infektionen bei über 80-Jährigen.

Noch mehr Arbeit für Altenpfleger

Die Situation sei schlimm, das Personal am Limit, sagt Sandra Schuhmann, Vorständin beim Diakonischen Werk Bayern in Nürnberg. Sie ist unter anderem für das Gesundheitswesen zuständig.

Nun kommt ein weiterer Mehraufwand auf die Pflegerinnen und Pfleger zu, denn zweimal wöchentlich müssen jetzt auch alle Mitarbeiter auf eine Covid-Infektion getestet werden. Und das obwohl die Personallage sowieso schon ausgedünnt ist. "Wenn sie sich vorstellen, sie müssen 80 Mitarbeiter zweimal die Woche testen. Dann müssen die rund 20 Minuten warten, bis das Ergebnis da ist. Wir haben viele Krankschreibungen, auch Quarantäne-Verschreibungen bei unseren Mitarbeitenden, also, unsere Pfleger leisten hier wirklich enormes und sie gehen an ihr Limit, zum Teil auch drüber hinaus. Ist ja klar, wenn man gerade die Hälfte der Mitarbeitenden nicht zur Verfügung hat. Dann soll der Dienst noch weiter passieren. Hier bräuchten wir dringend Unterstützung", erklärt Sandra Schuhmann, Vorständin des Diakonisches Werks Bayern.

Heime benötigen Hilfe bei Schnelltests

Dazu kommt, dass nun auch Angehörige oder Bekannte die einen Bewohner ihm Heim besuchen wollen neben einer FFP2-Maske einen negativen Test brauchen. Schnelltests in den Heimen sollen die Lösung sein, doch wer führt sie durch? Die Heime brauchen dringend Unterstützung, fordert Sandra Schuhmann. Die Angehörigen kämen erst zu den Heimen und würden sie um Tests bitten. Laut Infektionsschutzmaßnahmen-Verordnung seien Heime dazu aber nicht verpflichtet, so Schuhmann. Wenn Einrichtungen dabei aber Unterstützung bekämen, durch Hilfsorganisationen beispielsweise, könnte man solche Tests anbieten, ist sich die Vorständin der Diakonie sicher.

Hilfsorganisationen haben Hilfe zugesagt

Die Stadt Nürnberg arbeitet derzeit händeringend an einer Lösung des Problems. Zusammen mit Wohltätigkeitsverbänden will man vor allem zur Weihnachtszeit versuchen, den Bewohnern in den Heimen den Besuch ihrer Liebsten zu ermöglichen, sagt Gesundheitsreferentin Britta Walthelm. Niemand solle vereinsamen. Gerade für demente Menschen ist es enorm wichtig, ihre gewohnten Bezugspersonen regelmäßig zu sehen.

"Was wir uns jetzt überlegt haben ist, dass konkret Hilfsorganisationen wie das Rote Kreuz zum Beispiel mobile Teams bilden und dann in die Einrichtungen vor Ort fahren. Das wäre ein Modell. Die Hilfsorganisationen haben uns signalisiert, dass sie uns jederzeit unterstützen." Britta Walthelm, Gesundheitsreferentin Stadt Nürnberg

Kostenloser Corona-Test am Flughafen

Für Angehörige die sicher gehen wollen, dass ihr Besuch im Heim reibungslos abläuft, gibt es noch einen Tipp von den Gesundheitsexpertinnen: Testzentren wie zum Beispiel das am Nürnberger Flughafen bieten kostenlos sogenannte PCR-Tests an. Nach wenigen Tagen bekommt man ein Ergebnis. Negative Resultate sind dann für 48-Stunden in den Heimen gültig.