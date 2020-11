Nürnberger Haushalt: Stadträte blicken ins Schuldenloch

Eigentlich ist die Beratung des Haushalts eine der wichtigsten Sitzungen des Stadtrats. Doch in diesem Krisenjahr ist die Veranstaltung nicht vergnügungssteuerpflichtig. Heute müssen die 70 Nürnberger Stadträtinnen und Stadträte eine deutliche Neuverschuldung beschließen. Um alle Aufgaben erledigen zu können, muss die Stadt 200 Millionen Euro neuer Schulden aufnehmen. Der Schuldenstand der Stadt wächst damit auf mehr als 1,7 Milliarden Euro.

60 Millionen Euro weniger als geplant

Kämmerer Harald Riedel (SPD) geht davon aus, dass er im kommenden Jahr rund 60 Millionen Euro weniger Einnahmen als geplant verbuchen kann. Grund dafür ist, dass etwa der Ertrag aus der Gewerbesteuer coronabedingt zurückgeht und gleichzeitig Ausgaben steigen, zum Beispiel durch Tariferhöhungen für die städtischen Beschäftigten. "Diese Lage treibt uns die Schweißperlen auf die Stirn", so SPD-Fraktionschef Thorsten Brehm.

Neues Konzerthaus auf Eis gelegt

Die beiden großen Fraktionen von CSU und SPD, die die Stadtregierung tragen, haben sich im Vorfeld der Beratungen auf einen strikten Sparkurs geeinigt. Eine der Folgen ist, dass der Bau des geplanten Konzerthauses auf Eis gelegt wird, weil sich die Stadt ihren Kostenanteil von bis zu 100 Millionen Euro nicht leisten kann. Am Dienstag ließen OB Marcus König und Kulturbürgermeisterin Julia Lehner (beide CSU) diese kommunalpolitische Bombe platzen.

Nicht nur Kulturprojekte stehen auf dem Prüfstand

Auch weitere kulturpolitische Investitionen werden auf die lange Bank geschoben. Etwa der Umbau des Pellerhauses zu einem Haus des Spiels, die Sanierung des Museums Industriekultur oder die Umgestaltung der Kongresshalle zu einem Kultur- und Kreativzentrum. Diese Projekte sollen erst dann in Angriff genommen werden, wenn Zuschüsse fließen und es der Stadt finanziell wieder besser geht, sagt Andreas Krieglstein, Chef der CSU-Stadtratsfraktion. Betroffen sind aber nicht nur Kulturprojekte. Auch der Neubau des Bürgeramts West und der Kfz-Zulassung werden geschoben.

Geld fürs Volksbad und fürs Sozialticket

Es gibt aber auch Projekt, an denen die Stadträte festhalten wollen. Zum Beispiel an der Wiederbelebung des Volksbads. Die kostet rund 56 Millionen Euro, davon werden etwa 25 Millionen Euro durch Zuschüsse vom Bund und Land finanziert. Außerdem werden neue Schulen, Kindergärten und Horte gebaut. Allein das neue Schulzentrum Südwest wird mit gut 190 Millionen Euro zu Buche schlagen. Die Sanierung der drei Hafenbrücken kostet die Stadt Nürnberg 227 Millionen Euro. Und auch das 15-Euro-Sozialticket, das der Stadtrat bereits beschlossen hat, wird finanziert, so SPD-Fraktionschef Thorsten Brehm.

Wachsende Stadt treibt Kosten nach oben

Die Stadt geht davon aus, dass in Nürnberg demnächst 540.000 Menschen leben werden. Deshalb muss nicht nur neu gebaut werden. Es müssen beispielsweise auch Erzieherinnen und Erzieher eingestellt werden. Und die Ämter brauchen zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, damit die Schlangen nicht noch länger werden. Eigentlich war geplant, dass rund 400 neue Stellen geschaffen werden. "Diese Anzahl haben wir jetzt auf knapp 300 reduziert", sagt Krieglstein.

DGB fordert Hilfen vom Freistaat

Ob es in den nächsten Jahren besser wird? Darauf können die Stadträte hoffen, planen können sie damit nicht. Der DGB Mittelfranken hat angesichts der tiefen Schuldenlöcher im Nürnberger Stadthaushalt bereits gefordert, dass der Freistaat einspringen müsse. Denn die Stadt Nürnberg muss auch ihren Töchtern Messe und Flughafen mit einer Kapitalaufstockung helfen. An beiden Gesellschaften ist der Freistaat beteiligt. Deshalb fordert Mittelfrankens DGB-Chef Stephan Doll, dass der Freistaat den coronabedingten Defizitausgleich komplett übernehmen solle. "Er darf die Stadt Nürnberg nicht im Regen stehen lassen“, so Doll.