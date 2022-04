Nürnberger Hauptbahnhof: Schüsse nach Schlägerei vor Diskothek

Am gestrigen Samstagmorgen ist es zu einem Streit zwischen Türstehern und Gästen eines Lokals am Nürnberger Hauptbahnhof gekommen, in dessen Folge Schüsse aus einer Schreckschusspistole abgegeben worden sind. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, geriet am Samstagmorgen gegen 5 Uhr ein Gast eines Lokals mit dem Personal an der Garderobe in Streit.

Sicherheitsdienst konnte Trio in der Osthalle stellen

Als der 27-Jährige und seine beiden Begleiter vom Sicherheitspersonal aus der Diskothek verwiesen wurden, soll es zu einer Rangelei gekommen sein. Als die drei Gäste davonliefen, zog einer der Männer laut Polizei eine Schreckschusspistole und gab zwei Schüsse ab. Dabei wurde niemand verletzt. Das Sicherheitspersonal konnte das Trio im Anschluss in der Osthalle des Hauptbahnhofes stellen.

Mann schoss Türsteher direkt ins Gesicht

Im folgenden Handgemenge zog der Unbekannte erneut die Schreckschusspistole und gab laut bisherigen Ermittlungen aus nächster Nähe einen Schuss in das Gesicht eines 44-jährigen Sicherheitsangestellten ab. Anschließend flüchtete der Mann. Die Türsteher konnten die beiden Begleiter, einen 22-Jährigen und den 27-Jährigen festhalten und übergaben die beiden Männer an die hinzugerufenen Polizeibeamten. Der 44-Jährige Türsteher wurde bei der Schussabgabe nicht verletzt.

Polizei leitete mehrere Strafverfahren ein

Trotz der eingeleiteten Fahndung nach dem Mann mit der Schreckschusspistole blieb diese erfolglos. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte leitete gegen die beiden festgenommenen Tatverdächtigen ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. In Bezug auf die Identifizierung des bislang flüchtigen dritten Tatverdächtigen dauern die Ermittlungen an.