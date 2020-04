24.04.2020, 22:46 Uhr

Nürnberger Grüne steigen aus Sondierungsgesprächen aus

Im Nürnberger Stadtrat wird es kein schwarz-rot-grünes Bündnis geben. Die Grünen werden nicht in Kooperationsverhandlungen einsteigen, so der Kreisverband am Freitagabend.