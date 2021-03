Nürnberger Frühlingsfest fällt auch in diesem Jahr aus

Nun ist es amtlich: Das Nürnberger Frühlingsvolksfest ist auch in diesem Jahr abgesagt. Das teilt die Stadt Nürnberg nach intensiven Gesprächen mit dem Süddeutschen Schaustellerverband mit. Nordbayerns größtes Volksfest hätte eigentlich vom 3. bis zum 18. April auf dem Volksfestplatz am Dutzendteich stattfinden sollen. "Diese Absage ist uns außerordentlich schwergefallen. Im Hinblick auf die Corona-Entwicklung haben wir lange abgewartet. Die gegenwärtige Situation lässt jedoch keine andere Entscheidung zu", kommentierte Oberbürgermeister Marcus König (CSU) den Schritt. Schon im vergangenen Jahr ist das Frühlingsfest wegen Corona abgesagt worden.

Alternative soll Kosten für Schausteller kompensieren

Nun soll ein Konzept greifen, das den Schaustellern eine Alternative bieten soll. Geplant ist ein temporärer Vergnügungspark auf dem Volksfestgelände. So sollen die Schausteller die abgesagten Volksfeste und Kirchweihen zumindest teilweise kompensieren können. Der Süddeutsche Schaustellerverband hat hierzu das Konzept eines "Pop-up Freizeitparks" entwickelt.

"Pop-up Freizeitpark" orientiert sich an aktuellen Bestimmungen

Es orientiert sich im Hinblick auf die gesetzlichen Regelungen und Hygienebestimmungen an den Handlungsleitlinien für Freizeitparks, erläutert der Vorsitzende des Schaustellerverbands, Lorenz Kalb. Diese Idee sei bereits im letzten Sommer in mehreren Bundesländern erfolgreich erprobt und in den für Freizeit und Vergnügungsstätten vorgesehenen Vorschriften in den jeweiligen landesrechtlichen Infektionsschutzverordnungen berücksichtigt worden.

Alleingang der Stadt sorgte zuvor für Aufregung

Schon vor wenigen Tagen war gemeldet worden, dass das Frühlingsfest ausfällt. Das verkündete die Stadt Nürnberg auf ihrer Internetseite. Allerdings war die Meldung nach einer Stunde wieder verschwunden. Hintergrund war die darauffolgende Aufregung bei den Nürnberger Schaustellern. Die Stadt hatte die Meldung offenbar ohne Rücksprache mit den Budenbesitzern getroffen. Nun konnte man sich aber auf eine Absage einigen.