Nürnberger Frauenkirche wegen Arbeiten neun Monate geschlossen

Unzählige Touristen hat die Nürnberger Frauenkirche schon gesehen, denn viele kommen extra um 12.00 Uhr auf den Nürnberger Hauptmarkt, um das berühmte Glockenspiel, das "Männleinlaufen", live zu sehen. Von außen können sie die katholische Kirche auch weiterhin bewundern – nur werden sie ab März nicht mehr ins Innere kommen. Dann sollen nämlich die notwendigen Sanierungsarbeiten an dem Gotteshaus und seinen Kunstwerken beginnen. Und die sollen bis Ende Dezember andauern – also auch während des Christkindlesmarkts.

Kirchenausstattung wird gereinigt, restauriert und konserviert

Nach Angaben der Katholischen Stadtkirche Nürnberg haben sich im Inneren der Kirche Staub und Schmutz auf den Wänden und Kunstwerken festgesetzt, so dass die Ausstattung gereinigt und konserviert werden muss. Die letzte Sanierung ist schon etwa vierzig Jahre her, sie hat in den 1980er-Jahren stattgefunden. Deshalb gehören zu den aktuellen Plänen umfangreiche Maßnahmen: Unter anderem sollen die Stühle für Gottesdienstbesucher restauriert werden, die Beleuchtung und die Tonanlage modernisiert und das Dachtragwerk statisch erneuert werden. Damit nicht mehr so viel Staub und Schmutz ins Innere der Frauenkirche gelangt, sollen Türen abgedichtet oder Windfang-Möglichkeiten geschaffen werden.

Bedeutende Kunstwerke in "Unserer Lieben Frau“

Die Kosten für die Sanierung belaufen sich nach derzeitigen Schätzungen auf 3,2 Millionen Euro. Mehr als die Hälfte der Sanierungskosten übernimmt die Erzdiözese Bamberg, auch die Kirchenstiftung "Unserer Lieben Frau" zahlt einen Anteil. Außerdem beantragt die Kirche Fördermittel für den Denkmalschutz. Die römisch-katholische Stadtpfarrkirche "Unserer Lieben Frau“ ist ursprünglich ein Bauwerk aus dem 14. Jahrhundert, das im Laufe der Jahrhunderte immer wieder umgestaltet wurde. Im Inneren befinden sich zahlreiche bedeutende Kunstwerke, darunter der sogenannte Tucheraltar sowie der Verkündigungsengel von Veit Stoß.

Christkind kann auf Balkon Christkindlesmarkt eröffnen

Da es sich um eine Innensanierung handelt, wird nach Angaben der Stadtkirche die Eröffnung des Christkindlesmarktes durch die Arbeiten nicht behindert. Demnach wird das Nürnberger Christkind am 1. Dezember auf dem Balkon stehen und die Besucherinnen und Besucher des weltberühmten Marktes willkommen heißen können. Gottesdienste oder Konzerte können aber während der Bauarbeiten nicht in der Kirche stattfinden. Und die katholische Kirche ist auch dann geschlossen, wenn in Nürnberg der Deutsche Evangelische Kirchentag stattfindet.