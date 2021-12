Nürnberger Flughafen wird erneut Ryanair-Basis

Ab Ende März 2022 sollen wieder zwei Flugzeuge von Ryanair fest in Nürnberg stationiert sein. 27 Ziele werden dann direkt von Nürnberg angesteuert. Darunter 13 neue Zielorte – wie etwa Valencia in Spanien, Faro in Portugal und Dublin in Irland.

Wichtiges Signal für Flughafen

Ryanair will 200 Millionen US-Dollar (rund 180 Millionen Euro) investieren und 60 Arbeitsplätze am Airport Nürnberg schaffen. "Für uns, die Stadt und die Region ist das ein positives Signal", sagt Flughafengeschäftsführer Michael Hupe. Der Airport Nürnberg ist von der Pandemie stark betroffen, die Fluggastzahlen sind massiv eingebrochen. 2020 verzeichnete der Airport einen Verlust von 41 Millionen Euro.

Ryanair soll für Wachstumsschub sorgen

Durch die Ryanair-Basis rechnet Hupe damit, im nächsten Sommer wieder einen Wachstumsschub hinzulegen. Nachdem der Flughafen 2020 und 2021 jeweils nur rund eine Million Passagiere hatte, könnten es 2022 wieder mehr als 2,5 Millionen Passagiere sein. Dies trage zu einer Stabilisierung bei, so Hupe weiter. Vor der Pandemie zählte der Flughafen allerdings zuletzt mehr als vier Millionen Passagiere.

Hoffen auf den Sommer

Optimismus auch bei der Stadtspitze: "Jetzt können wir im Sommer durchstarten. Es ist ein wichtiges Signal für unsere Hotels, Restaurants und die Geschäfte des Einzelhandels", sagte Nürnbergs Oberbürgermeister, Marcus König (CSU). König rechnet damit, dass viele Reisende aus dem Ausland nach Nürnberg kommen werden und das Reisen im kommenden Sommer wieder möglich sind. Bereits vor der Pandemie war Ryanair stark in Nürnberg vertreten, musste sich dann aber wegen Lieferschwierigkeiten bei dem Flugzeugtyp Boeing 737 Max zurückziehen. Nun sind die Flugzeuge da und Ryanair investiert wieder in Nürnberg.

Größte Fluggesellschaft am Airport Nürnberg

Mit der Eröffnung der Basis wird Ryanair zur größten Fluggesellschaft am Airport Nürnberg. Anders als andere Fluggesellschaften habe sich Ryanair zu 100 Prozent von der Corona-Pandemie erholt, sagte Ryanair-Chef Eddie Wilson. Man habe keine Leute entlassen, sondern früh wieder investiert und ist schnell wieder abgehoben, so Wilson weiter.

13 neue Ziele

Die neuen Ziele sind Tallinn (Estland), Lwiw (Ukraine), Sofia (Bulgarien), Banja Luka (Bosnien und Herzegowina), Chania auf Kreta (Griechenland), Cagliari und Venedig (Italien), Girona, Ibiza und Valencia (Spanien), Faro und Madeira (Portugal) sowie Dublin (Irland).