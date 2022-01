Nürnberger Flughafen will bei Flugtaxis früh am Start sein

Reisen zwischen Städten in Deutschland, zwischen Hochhäusern hin- und herfliegen und mit wendigen Fluggeräten schnell von A nach B gelangen: Seit vielen Jahren ist das die Vision von Science-Fiction-Autoren, aber auch von ernsthaften Ingenieuren. Zahlreiche Firmen arbeiten an einer konkreten Umsetzung von Flugtaxis, um damit zum Beispiel endlich auch den Staus auf den Autobahnen zu entgehen. Was noch wie Zukunftsmusik klingt, könnte zeitnah Wirklichkeit werden. Auch der Flughafen in Nürnberg bereitet sich konkret auf diese Innovation vor.

Neustart mit neuer Technik im Personenverkehr

Der Albrecht-Dürer-Airport sieht Flugtaxis als Chance für einen Neustart in eine wieder bessere Zukunft. Denn in den vergangenen beiden Jahren hat die Pandemie dem Betrieb des Flughafens ordentlich das Geschäft verdorben. So sank die Passagierzahl von vor Kurzem noch vier Millionen auf gerade mal 900.000 im Jahr 2020 und rund eine Million im Jahr 2021. Die Zahl der Flüge halbierte sich. Mit seinen zahlreichen abgestellten Maschinen und der oft leeren Start- und Landebahn bot der Airport manchmal ein trauriges Bild.

Mit neuen Ideen will man eine Trendwende einleiten und wieder an die besseren Zeiten anknüpfen. Wo sich heute noch direkt neben den Terminals eine Veranstaltungshalle und ein Testzentrum samt Parkplätzen befinden, soll bald eine neue Anlage entstehen: Ein sogenannter Vertiport, ähnlich einem Hubschrauber Start- und Landeplatz.

Shuttle-Verkehr zwischen Städten im Flugtaxi

Hier will die noch junge Firma Lilium aus Weßling bei München ihre neuen Fluggeräte einsetzen. Es sind stromlinienförmige Modelle, die wie ein Sammeltaxi Passagiere aufnehmen und direkt zu ihren internationalen Flügen beispielsweise nach München oder Stuttgart bringen könnten. Gedacht ist dabei an einen Shuttle-Verkehr von Nürnberg nach München und auch zurück. Eine möglicher Ersatz für die mittlerweile aus Umweltgründen gestrichenen Linienflüge nach München. Einsteigen könnten jeweils sechs Passagiere und ein Pilot.

Leise mit 280 Kilometern pro Stunde durch die Luft

Seit sechs Jahren arbeiten die Mitarbeiter von Lilium an ihrem Flugtaxi. Mit 36 verstellbaren Rotoren startet es senkrecht und kann auf 280 Kilometer pro Stunde beschleunigen. Die Entwickler versprechen sich von der großen Anzahl von Rotoren einen sicheren Flugbetrieb. Noch wird diese Version auf dem Weßlinger Flughafen von einem Mitarbeiter ferngesteuert und hebt noch ohne Passagiere ab. Die Firma spricht von einer Lautstärke des Geräts von etwa 60 Dezibel, das entspräche dem Geräusch eines Haarföns und wäre für ein Flugzeug ziemlich leise.

Herausforderung: Strom für schnelles Laden der Batterien

Batterien sollen das kleine Flugzeug bis zu 300 Kilometer weit bringen. Doch der Strom ist eine große Herausforderung. Batterien müssten mit hoher Ladeleistung am Flughafen sehr schnell wieder aufgeladen werden. Dafür fehlt dem Flughafen noch die Kapazität. Nur einige Sonnenkollektoren auf den Dächern decken bisher nur einen kleinen Teil des Bedarfs.

Regulatorische Vorgaben müssen noch geklärt werden

Dazu sind weitere Fragen nicht geklärt: Vor allem, wie diese Flugzeuge in den herkömmlichen Flugverkehr eingebunden werden. Wo könnten diese Taxis fliegen? Denn direkt an den Flughafen grenzt das Knoblauchsland mit Feldern und Gewächshäusern. So sind derzeit die "regulatorischen Vorgaben" das wichtigste Thema für die Betreiber. Zertifizierungen fehlen noch. Und welche Rolle übernimmt dabei der Flughafen? Ergibt das nicht ein Chaos über unseren Köpfen? Sollten diese Fragen geklärt werden, wäre ein Start des Taxibetriebs vielleicht schon 2025 oder 2026 möglich.

Derzeit wirbt Lilium schon mit günstigen Preisen. So soll der Flug nach München nicht mehr als ein 1.Klasse-Ticket der Bahn kosten. Und der Flughafen Nürnberg kann sich gut vorstellen, auch andere Anbieter wie beispielsweise Airbus auf dem neuen Vertiport starten und landen zu lassen. Für spezielle Flüge auf kürzeren Strecken. Das Werben um Passagiere wird wohl bald beginnen. Und der Flughafen Nürnberg hofft ganz vorne mit dabei zu sein.