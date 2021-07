Nürnberger Feuerwehr hilft, Wanderer in Griechenland zu finden

Eine Gruppe von zwölf fränkischen Wanderer waren auf der griechischen Insel Thasos in eine Notlage geraten. Das Besondere: die Wanderer sind selbst Mitglieder einer Freiwilligen Feuerwehr aus dem Bereich der Leitstelle Nürnberg. Sie hatten sich auf der Insel verirrt und allmählich gingen ihre Wasservorräte zur Neige.

Glücksfall: Gebürtiger Grieche in Franken am Notruf-Telefon

Nachdem Anrufe bei griechischen Rettungskräften an der Sprachbarriere gescheitert waren, riefen sie kurzerhand die Kollegen der Integrierten Leitstelle in Nürnberg an. Als Glück im Unglück erwies sich für die Wanderer, dass der Disponent am Notruf-Telefon in Nürnberg gebürtiger Grieche war. Er spricht nicht nur die Sprache, sondern hat noch dazu seine Jugend auf der Insel Thasos verbracht, so dass er sich dort auskennt. Außerdem kennt er die Hilfsdienste in Griechenland.

50 Einsatzkräfte retten Wanderer aus abgelegener Hochgebirgsregion

In fließendem Griechisch schilderte er den Einsatzkräften vor Ort die Notlage der Wanderer aus Franken und übermittelte deren GPS-Koordinaten. Mehr als 50 Einsatzkräfte der griechischen Feuerwehr und des Rettungsdienstes stiegen daraufhin zu Fuß in die abgelegene Hochgebirgsregion und erreichten nach etwa fünf Stunden die Wanderer. Sie konnten alle wohlbehalten wieder zu ihrer Unterkunft gebracht werden, berichtet die Feuerwehr Nürnberg.