Nürnberger Fastnachtszug mit 70.000 Faschingsfans

In Nürnberg haben sich am Sonntag rund 70.000 Faschingsfans in der gesamten Innenstadt versammelt und dem traditionellen Faschingszug zugejubelt. Trotz des unbeständigen Wetters war die Stimmung ausgelassen.

Faschingsfans nach Corona-Pause erlöst

"Endlich wieder feiern", hörte man von vielen Besucherinnen und Besuchern, die nach dreijähriger Corona-Durststrecke wieder Fasching zelebrieren konnten. Die Erleichterung war den Närrinnen und Narren anzumerken, entsprechend ausgelassen tönte es immer wieder durch die Straßen "Nürnberg – aha".

50 Faschingsgruppen beim Nürnberger Fastnachtszug

Auch für den Faschingsnachwuchs war der Fastnachtsumzug ein besonderes Erlebnis. Eine Frau sagte dem Bayerischen Rundfunk, ihre Kinder seien noch so jung, sie hätten wegen Corona zuvor noch nie einen Faschingsumzug gesehen. Umso größer war die Begeisterung für die rund 50 Gruppen, die allerhand Showeinlagen während des Umzugs auf Lager hatten – und natürlich auch reichlich Süßigkeiten ins Publikum schleuderten.

Wetter schreckte einige Besucher ab

Laut eines Polizeisprechers verlief der Umzug ohne nennenswerte Zwischenfälle. Lediglich das wechselhafte Wetter habe wohl einige Menschen abgeschreckt. Bei guten Bedingungen rechnen die Veranstalter normalerweise mit rund 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Es war bereits der 620. Faschingszug in der Frankenmetropole. 1397 erstmals in den Geschichtsbüchern erwähnt, zählt er zu den ältesten der Welt.