Nürnberger Familie bangt um Verwandte in Afghanistan

Seit die Taliban große Teile Afghanistans unter ihre Kontrolle gebracht haben, wächst die Sorge vor Übergriffen. Auch bei einer Familie in Mittelfranken mit afghanischen Wurzeln ist die Sorge um Verwandte in Kabul groß. Familie Baskhshi lebt in Nürnberg.

Bruder in Kabul berichtet: Taliban plündern Häuser

Nassir Bakhshi blickt gespannt auf sein Smartphone, der Verbindungsaufbau zu seinem Bruder klappt erstmal nicht. Dann hat er ihn doch in der Leitung. Der Bruder berichtet, dass die Taliban in Kabul bereits Gegenstände aus den Häusern in seiner Nachbarschaft geplündert hätten, auch neuwertige Autos hätten sie mitgenommen. Seitdem die Taliban auch in Kabul sind, ist die Stromversorgung oft unterbrochen, deshalb sind Telefonate mit Angehörigen vor Ort schwierig.

Situation in Afghanistan habe sich angekündigt

Nassir Bakhshi ist 55 Jahre alt und ist in großer Sorge um seinen Bruder und weitere Familienangehörige in Afghanistan. Seine Tochter Farshint ist schon seit den 1990er-Jahren in Deutschland. Angesichts der aktuellen Lage in Afghanistan kommt die Situation gerade nicht überraschend. Afghanische Journalisten und Korrespondenten und auch Analysten hätten die Lage so vorhergesagt und auch davor gewarnt, dass es so komme, wie es jetzt ist, erzählt die Tochter.

Bayerischer Flüchtlingsrat: Bei vielen wächst die Sorge

Seit sich die Situation in Afghanistan verschärft hat, bekommt auch Johanna Böhm vom Bayerischen Flüchtlingsrat immer mehr Anfragen von Menschen, die sich um ihre Angehörigen vor Ort sorgen. Darunter sind auch einige aus Afghanistan, die in Bayern leben und ihr mitteilen, dass sie schon vor Jahren Anträge auf Familiennachzug gestellt hätten. "Aber die Mühlen der Behörden mahlen langsam“, sagt Johanna Böhm. Deshalb würden jetzt vermehrt Menschen in Panik und Verzweiflung bei ihr anrufen und fragen, was sie noch tun könnten, um den Prozess zu beschleunigen, damit Familienangehörige schnell nach Deutschland kommen könnten.

Freund sitzt in Kabul fest

Auch der Sohn von Nassir Bakhshi, Ramin, bangt um einen Freund, der gerade in Kabul am Flughafen festsitzt. Dieser habe nur kurz seine Familien besuchen wollen. Zwar habe der Freund die deutsche Staatsangehörigkeit, komme aber aufgrund der chaotischen Situation am Flughafen derzeit nicht weg. Ramin erzählt, dass sein Freund sehr verzweifelt sei. Der Freund habe ihm auch von Menschen erzählt, die sich an Flugzeugen zum Beispiel an den Reifen festgeklammert hätten. Ramin Bakhshi hat über das Auswärtige Amt bereits versucht zu erreichen, dass sein Freund schnell aus Kabul zurück nach Deutschland fliegen kann.

Bundesaußenminister: Lage falsch eingeschätzt

Die Taliban, eine islamisch-fundamentalistische Bewegung mit bewaffneten Milizen in Afghanistan und Pakistan, haben in den vergangenen Tagen große Teile Afghanistans erobert, nachdem sich internationale Truppen aus dem Land zurückgezogen hatten. Bis in den Präsidentenpalast in der Hauptstadt Kabul sind die Taliban bereits vorgedrungen. "Wir alle – die Bundesregierung, die Nachrichtendienste, die internationale Gemeinschaft – haben die Lage falsch eingeschätzt", sagte Außenminister Heiko Maas (SPD) am Nachmittag auf einer Pressekonferenz.

Nach Informationen des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Nürnberg alle Entscheidungen über Asylanträge von Afghanen vorerst ausgesetzt. Die Behörde will laut "Spiegel" auf den neuen Lagebericht des Auswärtigen Amts warten, der die aktuelle Situation in Afghanistan bewertet.