Nürnberger Energiewendebündnis befürchtet Verbrauchertäuschung

Knapp 20 Klimaschützer haben am Mittag vor dem Hauptsitz des Nürnberger Versorgers N-Ergie demonstriert. Das Nürnberger Energiewendebündnis wirft dem Energieversorger "Verbrauchertäuschung" vor und fordert mehr Engagement beim Klimaschutz.

Kein echter Ökostrom

Hintergrund ist, dass die N-Ergie seit dem Jahreswechsel alle Stromkunden automatisch mit Ökostrom beliefert. Laut Peter Mühlenbrock vom Energiewendebündnis handelt es sich dabei allerdings "nicht um echten Ökostrom". Die N-Ergie habe lediglich Zertifikate, also Herkunftsnachweise für den Strom gekauft und damit "ein Label draufgeklebt", so Mühlenbrock. An der Emissionssituation ändere dieses Vorgehen der N-Ergie aber nichts. Das Nürnberger Energiewendebündnis spricht deshalb auch von "Greenwashing", da es sich nur um eine scheinbare Verbesserung handle. Für mehr Klimaschutz müsse die N-Ergie stattdessen viel mehr Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien selbst bauen.

N-Ergie weist Vorwürfe zurück

Die N-Ergie weist die Vorwürfe indessen entschieden zurück. Sie seien gar "komplett haltlos", so Unternehmenssprecher Heiko Linder. Der Handel mit Zertifikaten sei nun mal Rahmengesetzgebung der Energiewende. "Jeder muss Zertifikate erwerben, wenn er Ökostrom verkaufen will", so Linder. Deshalb sei die Kritik nicht nachzuvollziehen. "Das ist keine Verbrauchertäuschung. Sondern diese Zertifikate sind ja dazu da, um den Verbrauchern zu zeigen: es ist zertifizierter Ökostrom, und nicht irgendwas", so der N-Ergie-Sprecher weiter.