Nürnberger Einsatzkräfte bereit für die Feiertage

Durch die derzeitige Erkältungswelle kommt es vielerorts zu Personalnot, auch bei den Diensten, die an Weihnachten im Notfall eingreifen sollen. In Nürnberg sieht die Lage ganz unterschiedlich aus, Rettungsdienste und Feuerwehren sehen sich aber gut gerüstet für die Feiertage.

Feuerwehr und Rotes Kreuz in Nürnberg voll einsatzbereit

Bei der Berufsfeuerwehr in Nürnberg gibt es nach eigenen Angaben keinen außergewöhnlich großen Krankenstand. Für die Feiertage seien alle Dienste besetzt und eine Reserve für den Notfall eingeplant, hieß es auf BR-Anfrage.

So sieht sich der Rettungsdienst des Bayerischen Roten Kreuzes in Nürnberg personell gut aufgestellt für die bevorstehenden Feiertage und leide nicht unter Personalnot durch die derzeitige Erkältungswelle. Das sagte der stellvertretende Leiter der Einsatzdienste, Julian Lohse, dem BR. Dank immer noch sehr strenger Hygienevorschriften und einer Aufstockung des Personals könnten alle anstehenden Anforderungen an Weihnachten und Silvester ohne Einschränkungen erfüllt werden.

Personalnot am Klinikum Nürnberg

Sorge bereitet den Rettungskräften allerdings die derzeitige Personalnot in den Krankenhäusern. Dadurch komme es zu längeren Wartezeiten bei den Notaufnahmen, so Lohse. Wegen der außergewöhnlichen Erkältungswelle leidet das Klinikum Nürnberg immer noch unter einem sehr hohen Krankenstand, der auch über die Feiertage nicht ausgeglichen werden könnte, teilte das Krankenhaus schriftlich mit.

Bitte: Vorsicht im Umgang mit Böllern

Aufgrund der angespannten Personaldecke bittet das Klinikum Nürnberg gerade an Silvester um Vorsicht im Umgang mit Feuerwerksköpern, damit es nicht zu einer Überlastung der Notaufnahmen kommt.