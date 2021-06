vor 3 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

"Nürnberger Ei" wird Bayerns höchstes Baudenkmal

Der Nürnberger Fernsehturm, im Volksmund "Nürnberger Ei" genannt, ist in die Bayerische Denkmalliste aufgenommen worden. Damit ist der Turm das höchste Baudenkmal im Freistaat. In luftiger Höhe wurde am Vormittag die Urkunde übergeben.