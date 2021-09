"Nürnberger Ei": 36 Millionen Euro um für Besucher zu öffnen

Der Betrag von rund 36 Millionen Euro, um wieder dauerhaft Besucher auf den Nürnberger Fernsehturm zu lassen, ist das Ergebnis einer Machbarkeitsstudie, welche Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) präsentierte. Der Fernmeldeturm ist ein Wahrzeichen der Stadt und dazu noch das höchste Gebäude Bayerns, von dem Besucher einen Blick auf ganz Nürnberg und darüber hinaus hätten. Es wäre eine Attraktion für Touristen, ist sich König sicher.

Kostenfaktor Brandschutz

Ehe die Besucher in Massen auf den Turm können, muss investiert werden: 26 Millionen Euro würde alleine der Brandschutz kosten. "Das ist das heikle Thema", betont König. Weitere rund zehn Millionen Euro würden in eine Tiefgarage fließen. Die Machbarkeitsstudie ist auf fünf Jahre ausgelegt. Das sei nun das Zeitfenster, in dem das Projekt angegangen werden müsste, meint Nürnbergs Stadtoberhaupt. Doch die Stadt kann diese Summen allein nicht stemmen und hofft auf Fördergelder vom Bund und vom Freistaat.

Fördergelder durch Denkmalstatus

Im Juni wurde der Nürnberger Fernsehturm bereits in die Bayerische Denkmalliste aufgenommen, nun könnte der Turm auch auf die nationale Liste kommen. Dann besteht die Chance, dass der Bund rund 50 Prozent der Kosten übernimmt – wie schon bei den Fernsehtürmen in Hamburg und Dresden es der Fall war. Fließen die Fördergelder und stimmt der Nürnberger Stadtrat dem Vorhaben am Ende zu, dann könnte auf einer Plattform des Fernmeldeturms wieder ein Restaurant eröffnen. Aber auch ein Fitnessstudio wäre denkbar, so König.

Ehemaliges Drehrestaurant war beliebt

Der Fernmeldeturm, der auch umgangssprachlich "Nürnberger Ei" genannt wird, ist mit 292,80 Metern das höchste Bauwerk Bayerns. 1980 wurde er eröffnet. Beliebt war bei den Besuchern das Drehrestaurant in rund 185 Metern Höhe. Doch die Betriebskosten etwa für den Aufzug und die Heizung waren hoch. Ein Restaurantbetreiber nach dem anderen musste aufgeben. 1992 war endgültig Schluss. Seitdem betreten nur Techniker den Turm, der bis heute etwa für die Rundfunk- und Fernsehübertragung genutzt wird. Nur zu besonderen Anlässen haben Menschen eine der seltenen Gelegenheit, auf den Turm zu kommen und die Aussicht zu genießen.