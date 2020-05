Nürnberger dürfen bei Plärrer-Schönheitskur mitplanen

Mehr als 20.000 Autos sind hier Tag für Tag unterwegs. Sie stauen sich häufig auf den bis zu fünfspurigen Fahrbahnen. Außerdem ist der Plärrer Knotenpunkt für Busse, Straßenbahnen und die U-Bahn. In den kommenden Jahren muss der Platz saniert werden. Grund dafür ist der Deckel über dem U-Bahnhof. Dieser ist an einigen Stellen undicht und der Beton bröckelt.

Mehr Aufenthaltsqualität

Die Nürnberger Stadtplaner wollen die Arbeiten nutzen, um den gesamten Platz so zu gestalten, dass sich die Menschen hier gerne aufhalten. Es solle ein Areal entstehen, das sowohl der Abwicklung des öffentlichen Nahverkehrs diene als auch angenehme Umsteige- und Wartepausen ermögliche, gibt Bau- und Planungsreferent Daniel Ulrich vor. Außerdem ist vorgesehen, dass Fußgänger und Radfahrer künftig mehr Raum bekommen.

Bürgerbeteiligung per Postkarte und Mail

Bei den Planungen können Bürgerinnen und Bürger bis zum 5. Juni ihre Anregungen und Wünsche einbringen. Dazu werden bis Ende Mai Postkarten an Passanten auf dem Plärrer verteilt. Außerdem können sich die Bürger per E-Mail an das Quartiersmanagement Weststadt (quartiersbuero@weststadt.nuernberg.de) wenden, das die Bürgerbeteiligung organisiert. Im Lauf des Jahres sollen anschließend mehrere Planungsworkshops stattfinden.

Mehr Grün und mehr Schatten

Eine zentrale Rolle bei der Ausgestaltung des neuen Plärrers sollen Grünflächen mit Schatten spendenden Bäumen und bepflanzte Bereiche spielen. Das urbane Grün solle der sommerlichen Überhitzung der Innenstadt entgegenwirken, so Ulrich. Dennoch dämpft der Baureferent zu hohe Erwartungen. Der Plärrer werde ein Verkehrsknotenpunkt bleiben. Die Herausforderung werde sein, die Spielräume für Fußgänger und Radfahrer geschickt zu nutzen mit dem Ziel, den Plärrer als attraktiven Stadtraum zurückzugewinnen.

Baubeginn ist für das Jahr 2023 geplant

Das Ergebnis der Planungen soll im Herbst vorliegen. Der Baubeginn ist 2023 geplant. Wenn alles gut läuft, soll der neue Plärrer 2024 fertig sein.