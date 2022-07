Nürnberger CSD: Durch die Augen Uschi Unsinns

Wenn Uschi Unsinn in der Stadt unterwegs war, zog sie mit ihren wallenden Mänteln, ihren Perücken und dem auffallenden Make-Up Blicke auf sich, immer wieder aber auch Ablehnung und Hass. Trotzdem oder gerade deswegen wollte sie sich nicht verstecken, war omnipräsent im Stadtbild und der queeren Szene. "Sichtbarkeit schafft Sicherheit" war ihr Leitmotiv und dieses übernimmt der Nürnberger CSD-Verein für die nun beginnenden "Pride Weeks" im Großraum Nürnberg.

CSD-Verein: "Sie wollen einfach nur so sein können wie sie sind"

Ein weiter mehr als aktuelles Thema, was etwa ein Angriff auf Besucher des Augsburger Christopher Streets Days vor wenigen Wochen zeigt. Nicht-heterosexuelle Menschen seien auch im Jahr 2022 immer noch Anfeindungen ausgesetzt, so der CSD-Verein. "Sie wollen nicht diskriminiert, geschlagen, verfolgt oder getötet werden nur dafür, dass sie so sind wie sie sind und lieben wen sie lieben", schreiben die Veranstalter der Nürnberger "Pride Weeks" in einer Mitteilung. "Sie wollen nicht anders behandelt werden wie andere Menschen, sie wollen auch andere Menschen nicht zwanghaft vom 'Queersein' überzeugen – sie wollen einfach nur so sein und leben können wie sie sind – eben nicht heterosexuell."

Uschis Portrait in Regenbogenfarben

Uschi Unsinn ist während der "Pride Weeks", bei denen bis zum 7. August allein 60 Veranstaltungen auf dem Programm stehen, nicht nur durch ihr Lebensmotto vertreten. Der CSD-Verein hat ihr Portrait in Regenbogenfarben in das diesjährige Banner eingearbeitet und so blickt die Polit-Dragqueen ein halbes Jahr nach ihrem Tod von 300 Plakatwänden in der Region.

Uwe Scherzer hatte sich als Uschi Unsinn Zeit seines Lebens sehr für den Nürnberger Christopher Street Day engagiert und im vergangenen Jahr auch noch das Bühnenprogramm, damals auf der Wöhrder Wiese, mitorganisiert. In diesem Jahr findet das Finale der "Pride Weeks" das erste Mal auf dem Nürnberger Kornmarkt statt. Hier soll am 6. und 7. August Vielfalt in all ihren Formen gefeiert werden. Zuvor zieht die CSD-Politparade wieder durch die Nürnberger Innenstadt.

10 CSDs unter Uschis Lebensmotto

Was Uschi Unsinn auch sicher gefreut hätte: Erstmals schließen sich in diesem Jahr zehn bayerische CSDs zusammen und bringen ihr Motto "Sichtbarkeit schafft Sicherheit" auch nach Erlangen, Kelheim, Landshut, Amberg, Schwandorf, Sulzbach-Rosenberg, Regensburg, Bayreuth und Neustadt/ Waldnaab.

Uwe Scherzer war Mitte Februar überraschend mit nur 54 Jahren gestorben. Die Stadt Nürnberg gedachte ihrem gebürtig aus Bad Windsheim stammenden Stadtrat mit einem Kondolenzbuch. Oberbürgermeister Marcus König (CSU) hatte außerdem für den verstorbenen Grünen-Politiker Trauerbeflaggung angeordnet. In einer bewegenden Zeremonie in der Christuskirche nahmen damals Familie, Freunde und viele Wegbegleiter aus der queeren Szene Abschied von Uschi Unsinn.