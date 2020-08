Nürnberger "Corona-Party" war keine private Feier

Die Feier mit einem Corona-Infizierten im Nürnberger Club "Mach1" mit 87 Personen war keine Privatfeier. Das zeigen die Recherchen des Nürnberger Ordnungsamtes. Bei Befragungen der Partygäste stellte die Behörde fest, dass mehrere Personen zur Party vom 15. auf den 16. August in den Nürnberger Club eingeladen hatten.

Nürnberg will Clubszene stärker kontrollieren

Sie hätte dazu Mitteilungen über den Messengerdienst Whatsapp und andere Social-Media-Kanäle verschickt. Bei der Befragung durch das Ordnungsamt konnten die ermittelten Partygäste teils weder einen Anlass der Party benennen noch kannten sich viele Teilnehmer untereinander.

Privatfeiern und die Nürnberger Clubszene werden in Zukunft nun stärker kontrolliert, sagte Andreas Franke, Pressesprecher der Stadt Nürnberg. Bereits am vergangenen Wochenende hätten Mitarbeiter des Ordnungsamtes und der Polizei Clubs besucht. Dabei hätten sie eine Party entdeckt, bei der es sich ebenfalls nicht um eine Privatfeier gehandelt habe, die aber so angemeldet wurde.

Verantwortung für Feier liegt beim Veranstalter

Grundsätzlich gebe es die Möglichkeit nach dem Bayerischen Infektionsschutzgesetz private Feiern zu veranstalten. Das aber sei mit sehr strengen Auflagen verknüpft, so Franke. Die Verantwortung für eine solche Feier liege eindeutig beim Veranstalter und beim Betreiber der Clubs. An den Festen dürften nur bekannte Personen teilnehmen und nicht Unbekannte dazu stoßen.

Teilnehmer der Corona-Party auch aus Würzburg

Das Landratsamt Zirndorf konnte von den 87 aufgeführten Gästen einer privaten Party im Nürnberger "Mach1" mittlerweile zwölf Personen ermitteln. Sie hätten sich nach dem Aufruf direkt beim Landratsamt gemeldet, gab die Behörde bekannt. Der Corona-Infizierte stammt aus dem Landkreis Fürth. Auch das Gesundheitsamt in der Frankenmetropole habe die Nürnberger Fälle angefordert.

"Es hat sich aber herausgestellt, dass unter den rund 90 Teilnehmern die regionale Streuung bis nach Würzburg gereicht hat und die Person, die positiv getestet wurde, war zum Bereich Fürth und Landkreis Fürth gehörig. Jetzt kümmern sich mehrere Gesundheitsämter um die Fälle." Andreas Franke, Pressesprecher Stadt Nürnberg

Zehn Personen können bislang nicht ermittelt werden

Alle Personen wurden aufgefordert, sich umgehend testen zu lassen. Nach wie vor versucht das Amt rund zehn Gäste zu ermitteln, die unleserliche Adressen und Namen auf der Teilnehmerliste eingetragen hätten, so Christian Ell, Pressesprecher des Landratsamtes Fürth.

Strafrechtliche Konsequenzen werden geprüft

Derzeit werde überprüft, ob und wenn, gegen welche Vorschriften der Veranstalter oder der Clubbetreiber verstoßen habe. Sollte dies der Fall sein droht den Verantwortlichen ein Bußgeld. Ob sich auch der Feiernde strafbar gemacht hat, werde im Nachgang durch die Behörden geprüft, sagte Polizei-Pressesprecher Marc Siegl dem BR. Der Infizierte aus dem Landkreis Fürth stand eigentlich unter Quarantäne, weil er aus einem Risikogebiet kam und noch kein Corona-Testergebnis hatte.