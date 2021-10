Nürnberger Christkindlesmarkt unter Vorbehalt gesichert

Damit sei der Christkindlesmarkt in Nürnberg gesichert. Die Staatsregierung stellt die Genehmigung für Weihnachtsmärkte aber unter den Vorbehalt einer möglichen negativen Entwicklung der Infektionslage. Das hält Nürnbergs Wirtschaftsreferent Michael Fraas für nachvollziehbar: "Das muss man immer einkalkulieren". Im Vergleich zum Vorjahr sei die Lage jetzt aber "wesentlich besser", vor allem weil jetzt viele Menschen geimpft seien. "Ich bin deutlich optimistischer als noch vor einem Jahr."

Entzerrter Christkindlesmarkt

Man habe sich seit dem Frühjahr Gedanken gemacht, wie der Markt coronakonform umsetzbar sei, sagte Fraas. "Wir wollen den machen." Wichtigste Maßnahme sei dabei, dass der Markt auseinandergezogen und auf mehrere Plätze verteilt wird. Vor Corona hätten über 180 Buden dicht gedrängt auf dem Hauptmarkt gestanden. "Das ist einerseits wunderschön aber zur Corona-Zeit nicht vermittelbar."

Weitläufiger in der Altstadt verteilt

Schon im August gab er Planungen bekannt, den weltberühmten Weihnachtsmarkt durch breitere Gassen und somit weniger Buden zu entzerren. Damals kündigte er an, der Christkindlesmarkt solle auch auf andere Plätze in der Stadt ausgedehnt werden. "Die ganze Altstadt wird zum Christkindlesmarkt", so Fraas damals: Die Leute könnten dann ohne Gedränge flanieren. Der Markt werde auf den Lorenzer Platz und den Jakobsplatz ausgeweitet, die waren schon im vergangenen Jahr als Zusatzstandorte vorgesehen.

Kontrolle bei innerstädtischem Markt schwierig

Fraas warnt davor, den Besuch von Weihnachtsmärkten nur unter den 3G-Regeln zuzulassen. Eine Kontrolle der Besucher sei gerade bei einem Markt, der in das innerstädtische Geschehen integriert ist, kaum möglich. "Wir könnten das problemlos in Form von Stichprobenkontrollen darstellen, aber wenn wir jetzt Zäune um die einzelnen Standorte machen müssten und die Leute zählen müssten oder durchgehend kontrollieren müssten, dann wird es in der Tat schwierig." Fraas appelliert daher an die Staatsregierung: "Lasst uns das möglichst vor Ort entscheiden nach den örtlichen Gegebenheiten."

Schausteller warten schon

Fraas zeigte sich überzeugt, dass die Schausteller kommen. Die Ausschreibung habe bereits zum Jahresanfang begonnen und die Betreiber hätten ihre Bescheide. "Die wollen kommen", so der Wirtschaftsreferent. Nachdem die großen Feste wie die Michaelis-Kärwa in Fürth oder das Herbstvolksfest in Nürnberg abgesagt worden waren, haben viele Schausteller betont, dass eine Absage der Weihnachtsmärkte für sie existenzielle Nöte bedeuten würden.

Normalerweise rechnet die Stadt mit rund zwei Millionen Besucherinnen und Besuchern während des Christkindlesmarktes. Der Verlust, wenn der Weihnachtsmarkt nicht stattfindet, lasse sich laut Fraas schwer beziffern. "Man kann ganz grob sagen, es sind mindestens 100 Millionen Euro, die da an Kaufkraft in der Stadt umgesetzt wird, nach vorsichtigen Schätzungen."

Im vergangenen Jahr war der traditionelle Christkindlesmarkt coronabedingt ausgefallen. Stattdessen versuchte die Stadt mit einem Online-Angebot Weihnachtsumsatz und -stimmung zu retten.