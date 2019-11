Nürnberger Christkindlesmarkt: Tradition statt Kitsch seit 1628

Kein Plastik, keine Dauerbeschallung

Das besondere Flair lag den Nürnbergern schon immer am Herzen. So wurden am 22. Dezember 1610 per Ratserlass "unzüchtige Scherzartikel" beschlagnahmt, die ein Drechsler zum "Kindleinsbescheren" anbot. Heute haben Mitarbeiter des Marktamtes ein waches Auge auf die Buden und Stände gerichtet. Tabu sind Tannengirlanden aus Plastik oder Dauerberieselung mit Weihnachtsmusik vom Band.

Verbannt sind auch Plastik- und Einweggeschirr. An den Glühweinständen werden seit 1990 statt Papp- oder Styroporbecher nur noch Keramiktassen ausgegeben. Jedes Jahr wird ein neues Modell gefertigt. Das freut Sammler und Touristen aus aller Welt: Nur rund die Hälfte der jährlich neu gestalteten Tassen werden auch wieder zurückgegeben. Den Rest nehmen die Besucher mit nach Hause - als Souvenir.

Traditionelle Weihnachtsstimmung

Das Warenangebot ist auch heute noch traditionell gehalten. Neben den kulinarischen Spezialitäten wie Lebkuchen, Früchtebrot und Christkindles-Glühwein verkaufen zahlreiche Händler ihre Erzeugnisse: Handarbeiten aus dem Erzgebirge, Spielzeug aus Blech oder Holz und vor allem Weihnachtskrippen, Krippenfiguren, Christbaumschmuck, Kerzen und Holzschnitzereien.