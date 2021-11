Nürnberger Christkindlesmarkt ist abgesagt

Der Nürnberger Christkindlesmarkt wird auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Das ist das zweite Mal in der Corona-Pandemie. Ministerpräsident Markus Söder hat das neue Bayern-Corona-Paket vorgestellt. Alle Weihnachtsmärkte in Bayern werden aufgrund des hohen Infektionsgeschehens abgesagt. Damit hat die Staatsregierung der Stadt Nürnberg die Entscheidung abgenommen.

Der Aufbau auf dem Nürnberger Hauptmarkt ist schon fast abgeschlossen, die Schausteller sind entsetzt. Sie hatten, zusammen mit der Stadt Nürnberg, den Markt dezentral geplant gehabt, um alle Hygienevorschriften einhalten zu können.

Hoffnung bis zuletzt

Bis zuletzt hatte die Stadt Nürnberg gehofft, dass der Christkindlesmarkt stattfinden kann. "Es ist traurig. Aber gut, es ist landesweit die Entscheidung gefallen, die müssen wir hinnehmen“, sagt Michael Fraas, Wirtschaftsreferent der Stadt Nürnberg und Christkindlesmarktbeauftragter. Bitter sei es für die Händler, die schon den Markt aufgebaut haben, die Buden stehen schon, so Fraas weiter. Da gehe es um Existenzen.

Händler sind sauer

Die Händler sind sauer. "Jetzt können wir wieder einpacken. Das ist ein riesiger finanzieller Verlust", sagt Händler Rainer Rudolf. "Hätten sie sich das nicht eher überlegen können? Die Politiker hätten schneller reagieren müssen", sagt Petra Albrecht. Sie bleibt auf bereits bestellten Lebensmitteln sitzen. Der Frust ist groß: Wochen vor der eigentlichen Eröffnung haben die Schausteller, Händler und die Stadt Nürnberg ein Hygienekonzept erarbeitet und den Markt entzerrt. Doch nun kam die generelle Absage der Weihnachtsmärkte. Der weltberühmte Christkindlesmarkt hätte eigentlich am 26. November eröffnen sollen.