Nürnberger Christkindlesmarkt feierlich eröffnet

Kinderweihnacht und Partnerstädte

Gleich neben dem Christkindlesmarkt gibt es den Markt der Partnerstädte am Rathausplatz. Dort können Besucher an 23 Buden internationales Weihnachtsflair genießen, wie zum Beispiel Glühwein aus Südtirol, Süßes aus Amerika oder Matrjuschka-Figuren aus Charkiv erstehen. Auf der Kinderweihnacht auf dem Hans-Sachs-Platz sind verschiedene Aktionen für Kinder geboten. Das historische Karussell und die Eisenbahn sind auch wieder dabei und erfreuen die kleinen Besucher.

Sicherheit durch große Polizei-Präsenz

Um eine hohe Sicherheit zu gewährleisten, hat die Polizei an den Eingängen des Christkindlesmarktes auch in diesem Jahr wieder Fahrzeugsperren aufgebaut. Das Sicherheitskonzept der Polizei hat sich bewährt, außerdem will die Polizei vor Ort viel Präsenz zeigen. Jedes Jahr kommen rund zwei Millionen Besucher aus aller Welt um den traditionellen Nürnberger Christkindlesmarkt zu sehen.