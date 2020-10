Nürnberger Christkindlesmarkt: Absage wegen Corona

Eine Adventszeit ohne Prolog des Christkinds und ohne das Städtlein aus Holz und Tuch auf dem Hauptmarkt: Für viele Nürnberger und noch mehr Touristen ist das kaum vorstellbar. Doch die Corona-Lage in der Stadt spitzt sich zu. Nürnberg bewegt sich in Richtung des Schwellenwerts von 100 und mehr Infektionen innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner. "Nach langer Abwägung und zum Schutz der Bevölkerung sind wir zu dem Schluss gekommen, den Christkindlesmarkt in diesem Jahr nicht stattfinden zu lassen“, sagt Oberbürgermeister Marcus König (CSU).

Corona-Ampel springt in Nürnberg wohl bald auf Dunkelrot

Aktuell betrage der 7-Tage-Inzidenzwert laut dem Bayerischen Gesundheitsministerium 76,01. OB König rechnet damit, dass die Ampel aber demnächst auch in Nürnberg auf Dunkelrot springen wird. "Vor diesem Hintergrund halten wir es für das falsche Signal, den Christkindlesmarkt zu veranstalten", sagte König.

Hygienekonzept sah mehr Platz und Maskenpflicht vor

Das Marktamt hatte zwar in den vergangenen Wochen ein Hygienekonzept erarbeitet. Das sah vor, dass der Markt dezentral auf vier Plätzen in der Altstadt stattfinden sollte. Ziel dieses Konzept war es, die Besucherströme zu entzerren und mehr Platz auf dem Hauptmarkt zu schaffen. Zudem war vorgesehen, dass die Gassen zwischen den Buden breiter sind als sonst. Eine Maskenpflicht sowie zahlreiche Desinfektionsständer hätten für zusätzliche Hygiene gesorgt. "Dennoch können wir eine zusätzliche Ansammlung von vielen tausend Menschen in der Innenstadt nicht verantworten", bedauerte König die Absage.

Stände der Schausteller im Advent in ganz Nürnberg verteilt?

Er hatte die Verbände der Schausteller und der Marktkaufleute zuvor über die Entscheidung der Stadt informiert. Diese sind von der Absage besonders betroffen. Derzeit wird überlegt, ob die Schausteller in der Adventszeit ihre Stände verteilt über das Stadtgebiet oder in den Stadtteilen aufstellen können. Vorbild könnten die Nürnberger Sommertage sein, als die Schausteller ihre Fahrgeschäfte und Buden in der Innenstadt aufstellen konnten, um damit die Verluste durch die Absage des Volksfests etwas ausgleichen zu können. "Wir wissen um die besondere Bedeutung der Weihnachtszeit für die Marktbeschicker und ihre Familien", sagt Wirtschaftsreferent Michael Fraas (CSU). Der Markt habe auch eine besondere wirtschaftliche Bedeutung für den Einzelhandel sowie das Hotel- und Gaststättengewerbe. "Auch aus diesem Grund tut uns die Entscheidung sehr weh“, so Fraas. Dennoch sei es besser, jetzt die Notbremse zu ziehen als erst ein paar Tage vor Beginn.

Christkind Benigna Munsi tut Absage "ihres Marktes" leid

Die Stadt Nürnberg überlegt dennoch, welche Rolle das Nürnberger Christkind als Botschafter der Stadt nun in der Adventszeit übernehmen kann. Auch für Christkind Benigna Munsi ist die Absage nicht leicht.

"Es ist in Anbetracht der aktuellen Situation die richtige Entscheidung. Es tut mir persönlich sehr leid; auch für mich, für die Nürnbergerinnen und Nürnberger, die vielen Besucherinnen und Besucher von auswärts und natürlich vor allem für die Kinder" Benigna Munsi, Nürnberger Christkind

Zunächst war geplant, dass Christkind Benigna Munsi den Prolog virtuell hält.