30.11.2018, 18:32 Uhr

Nürnberger Christkindlesmarkt eröffnet

In Nürnberg ist der traditionelle Christkindlesmarkt eröffnet worden. Zwei Millionen Besucher erwartet die Stadt in den kommenden Wochen. Zur Sicherheit werden an den Zufahrtswegen mobile Christbäume aufgestellt.