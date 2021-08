Nürnberger Christkindlesmarkt 2021 soll stattfinden

Trotz einer drohenden vierten Corona-Welle soll der traditionelle Nürnberger Christkindlesmarkt heuer nicht erneut ausfallen. Die Stadt plane eine Budenstadt auf dem Hauptmarkt, die durch breitere Gassen und somit weniger Buden entzerrt sei, sagte Nürnbergs Wirtschaftsreferent Michael Fraas (CSU) dem Bayerischen Rundfunk.

Budenzauber in der ganzen Stadt

Seinen Worten zufolge soll der Christkindlesmarkt außerdem auch auf andere Plätze in der Stadt ausgedehnt werden. "Die ganze Altstadt wird zum Christkindlesmarkt", so Fraas: Die Leute könnten dann ohne Gedränge flanieren. Die Insel Schütt, der Lorenzer Platz und der Jakobsplatz etwa waren schon im vergangenen Jahr als Zusatzstandorte vorgesehen. Letztlich wurde der Christkindlesmarkt 2020 vor dem Hintergrund der Corona-Krise aber abgesagt. Zu gefährlich schien die Lage damals angesichts steigender Corona-Neuinfektionen.

Heuer stehen die Chancen auf eine Durchführung aber besser als im vergangenen Jahr, ist Fraas überzeugt. Solange die Staatsregierung Weihnachtsmärkte gestatte, werde Nürnberg an seinem Markt festhalten.

Unsicherheit als große Herausforderung

Fraas bezeichnete die Planung und Durchführung des Christkindlesmarktes unter Pandemiebedingungen als Herausforderung: "Wir planen etwas, wissen aber noch nicht, wie die Rahmenbedingungen aussehen." Was genau auf dem abgespeckten Markt im November und Dezember erlaub sein kann, steht Fraas zufolge daher noch nicht fest. Tickets für bestimmte Besuchsslots oder Zugangsbeschränkungen hält der Wirtschaftsreferent aber für nicht realisierbar. Dadurch würden im Zweifelsfall Rückstaus entstehen. Denkbar seien dagegen bestimmte Check-In-Bereiche, in denen Besucher nach entsprechender Registrierung beispielsweise Glühwein trinken könnten.

Start soll am 26. November sein

Eröffnet werden soll der Christkindlesmarkt 2021 am 26. November mit dem traditionellen Prolog des Christkinds. Ob von der Empore der Frauenkirche aus oder wieder in einer anderen Form, steht Fraas zufolge noch nicht fest: Gegebenenfalls sei es nicht verantwortlich, so viele Menschen durch eine Eröffnungszeremonie auf den Hauptmarkt zu locken. In irgendeiner Form solle aber ein echter Markt schon eröffnet werden. Die Christkind-Nachfolgerin von Benigna Munsi, dem Nürnberger Christkind der Jahre 2019 und 2020, soll ab Herbst gewählt werden. Statt auf der Empore der Frauenkirche ihren Prolog zu sprechen, hatte Munsi 2020 die Adventszeit mit einer Videobotschaft eröffnet.