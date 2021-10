Zwölf junge Frauen wollen Nürnberger Christkind werden

Bei der Wahl des nächsten Nürnberger Christkinds sind ab sofort die Bürgerinnen und Bürger gefragt. Bis 27. Oktober haben sie die Möglichkeit, ihre Stimme für eine von zwölf Bewerberinnen abzugeben. Sie können dadurch mitentscheiden, welche der jungen Frauen am 26. November den weltberühmten Prolog spricht und damit den Christkindlesmarkt eröffnet: "… und wer da kommt, der soll willkommen sein."

Zwölf "wetterfeste" junge Frauen

Nach einem Aufruf Anfang September hatten sich 29 Mädchen für das Amt des Nürnberger Christkinds beworben. Voraussetzung ist, dass sie in Nürnberg geboren sind oder seit langem in der Stadt leben. Außerdem müssen sie schwindelfrei und "wetterfest" sein, wenn sie hoch über dem "Städtlein in der Stadt aus Holz und Tuch gemacht" auf der Empore der Frauenkirche stehen.