Nürnberger Christkind wird heute gewählt

Die Wahl des Nürnberger Christkinds geht in die entscheidende Runde. Aus sechs Bewerberinnen kürt eine Jury nun die Nachfolgerin von Rebecca Ammon. Die Anforderungen an das Christkind sind hoch: nicht nur herzlich und offen sollte es sein, sondern auch belastbar und schwindelfrei. Immerhin gehört zu den wichtigsten Aufgaben des Christkinds, den weltberühmten Nürnberger Christkindlesmarkt zu eröffnen. Dabei steht das Christkind hoch oben auf der Empore der Nürnberger Frauenkirche und spricht seinen berühmten Prolog.

"Wir suchen kein Model, sondern ein Mädchen mit Herz, mit Spontanität, Offenheit und Natürlichkeit." Eine Sprecherin der Stadt Nürnberg

Blonde lockige Haare brauchen die Bewerberinnen nicht zu haben, dafür sorgt eine üppige Perücke. Insgesamt hatten sich heuer 25 junge Nürnbergerinnen beworben. Über die Finalistinnen konnten auch die Nürnberger Bürger abstimmen. Das letzte Wort hat nun eine Jury. Zu ihr gehören neben dem Vorjahreschristkind, Rebecca Ammon, auch Vertreter der Stadt, der Congress- und Tourismus-Zentrale sowie lokale Journalisten.

Eröffnung des Christkindlesmarkt am 29. November

Das Nürnberger Christkind wird alle zwei Jahre gewählt. Auf die Siegerin kommt ein voller Terminkalender zu: Besuche auf dem Christkindlesmarkt, in Altenheimen und Kindergärten stehen genauso auf dem Programm wie Autogramme schreiben und Interviews geben. Das Christkind eröffnet den Nürnberger Christkindlesmarkt in diesem Jahr am 29. November.