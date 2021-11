Nürnberger Christkind Teresa Windschall: "Wie eine Parallelwelt"

Ein Wunsch geht in Erfüllung

Schon als kleines Mädchen war sie vom Christkind beeindruckt und sehr traurig, als sie in der Grundschule erfuhr, dass es das Christkind, so wie sie es sich vorstellte, gar nicht gab. "Es hat gedauert, bis ich den Schock verarbeitet hatte", sagt die heute 17-Jährige schmunzelnd. Als sie dann erfuhr, dass man selbst Nürnberger Christkind werden kann, war sie sofort begeistert. "Ich habe sogar dem Christkind einen Wunschzettel übergeben, auf dem draufstand, dass ich auch Christkind werden möchte. Das hat es gut eingelöst", lacht Teresa Windschall.

Christkind digital

Ihr ist es vor allem wichtig, Kinderaugen zum Strahlen zu bringen und allen anderen Menschen Freude. Rund 100 Termine stehen in ihrem Terminkalender, in sozialen Einrichtungen, Kindergärten und Altenheimen. Nur ihren eigenen Markt, den Christkindlesmarkt, wird sie wegen der Corona-Pandemie nicht besuchen. Auch die Eröffnung des Marktes mit dem weltberühmten Prolog von der Empore der Frauenkirche wird es so nicht geben. Die Eröffnung findet an einem geheimen Ort statt und wird live vom BR-Fernsehen und den Kanälen von BR24 übertragen. So sollen Menschansammlungen vermieden werden. "Natürlich ist es schade, aber ich glaube, es ist ein Opfer, das ich sehr gerne bringe, damit die Gesundheit von vielen Menschen gewahrt bleibt", so die 17-Jährige. Und vielleicht klappt es ja im nächsten Jahr mit dem Prolog hoch über den Köpfen auf dem Balkon der Frauenkirche.