Nürnberger Christkind sendet Weihnachtsbotschaft heuer per Video

Eigentlich wäre es ihr großer Tag gewesen: Benigna Munsi hätte als Christkind um 17.30 Uhr auf der Empore der Nürnberger Frauenkirche zum zweiten Mal mit einem Prolog den Christkindlesmarkt eröffnet, der jedes Jahr um die zwei Millionen Gäste anzieht.

Wegen der Corona-bedingten Absage hat Munsi aber, statt live von der Kirchenempore zu sprechen, eine Weihnachtsbotschaft aus dem Studio Franken gesendet, um den Menschen etwas Trost zu spenden.

Nostalgisch bei Bildern vom Markt im vergangenen Jahr

"Mein Markt bleibt immer jung" heißt es im Prolog und so hofft das "Christkind", dass gerade in diesem Jahr ohne Christkindlesmarkt, die Menschen sich gern und umso mehr an das Schöne des Marktes erinnern. Auch sie werde ein wenig nostalgisch, wenn sie Bilder vom vergangenen Jahr sehe, so Munsi.

Darüber hinaus wünschte sie als Christkind allen eine besinnliche und friedliche Weihnachtszeit im Kreise von Familien und Freunden und bat darum, einander zu helfen und für einander da zu sein. Natürlich hoffe sie vor allem, dass die Menschen in diesen Zeiten auf sich Acht geben. "Bleibt gesund", lautete eine Botschaft deshalb.

Wochen- statt Christkindlesmarkt

Am Morgen war Munsi noch auf dem Hauptmarkt unterwegs und hat sich von der Empore der Frauenkirche den ganz anderen Markt angeschaut: statt weihnachtlicher Buden nur der ganz normale Wochenmarkt-Betrieb – und auch der ist wegen der Corona-Auflagen ausgedünnt.

"Das ist nicht der Markt, den ich kenne", sagte Munsi mit Blick auf das Geschehen. Ihr fehle der direkte Kontakt zu anderen. "Ich bin in Gedanken bei den Menschen, aber ich kann nicht direkt sehen, welche Freude ich mache." Umso glücklicher sei sie, wenn sie Post bekomme, in der die Leute von Erlebnissen mit ihr schreiben und sich noch gern daran erinnern.

Christkind ist heuer online für die Menschen da

Auch wenn in diesem Corona-Jahr ihre Aufgaben ganz anders aussehen, werde sie dennoch für die Nürnbergerinnen und Nürnberger da sein, so Munsi. Etwa mit Online-Lese- oder per Telefonsprechstunde. Ihre Amtszeit wird sie nicht verlängern. Munsi hat nach ihrem ersten Amtsjahr im Frühjahr mit dem Schauspielstudium in Passau begonnen.