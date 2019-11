Nürnberger Christkind auf Weihnachtstour durch die USA

Rebecca Volland, Nürnbergs Weihnachtsbotschafterin der vergangenen Amtsperiode, hat mit dem weltberühmten Prolog den „Atlanta Christkindl Market“ in Nürnbergs US-amerikanischer Partnerstadt Atlanta eröffnet. Sie sprach ihn sowohl in der englischen als auch der deutschen Fassung. Am Samstag (30.11.2019) wird sie den Markt in Baltimore an der Ostküste eröffnen und am Sonntag (1.12.2019) das „Christmas Village“ in Philadelphia.

60 Holzbuden zwischen Wolkenkratzern

Der Weihnachtsmarkt in Atlanta findet nach Informationen der Stadt Nürnberg in diesem Jahr erstmals mitten in Downtown am Olympiapark statt. 60 Holzbuden, die in Deutschland hergestellt wurden, stehen zwischen Wolkenkratzern und Hochhäusern. Angeboten werden Weihnachtsschmuck, Holzspielzeug, Lebkuchen, Bratwürste und Glühwein.