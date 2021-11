Nürnberger Bürgeramt: Terminvergabe lässt Bürger verzweifeln

Pünktlich um 8.00 Uhr morgens sitzt Kilian Krumm vor seinem Computer – mal wieder. Er will einen Termin bei einem der Nürnberger Bürgerämtern ergattern. Er braucht einen neuen Reisepass. "Ich habe telefonisch bei der Hotline die Information bekommen, dass ich es immer um 8.00 Uhr morgens versuchen soll", sagt Kilian Krumm. Da werden begehrte Resttermine freigeschalten. Doch auch diesmal hat er kein Glück. "Kein freier Termin verfügbar" ist auf der Onlineseite der Stadt Nürnberg zu lesen. Kilian Krumm schüttelt den Kopf: "Man fühlt sich ohnmächtig. Es funktioniert einfach nicht. Und dann fragt man sich schon, was das eigentlich soll?"

Kein Pass, keine Reise

Die Mission "Reisepass" – sie dauert schon insgesamt mehr als vier Monate für ihn. Kilian Krumm hatte einen Termin, musste ihn aber aus beruflichen Gründen wieder absagen und sich wieder einreihen in die Onlineterminvergabe. Auf einen Dringlichkeitsantrag kam keine Antwort. Eine Reise im Spätsommer hat er bereits abgeblasen, seine Pläne für Silvester stehen auf der Kippe. Nun will er sich nochmals schriftlich ans Amt wenden – notfalls klagen. "Ich fühle mich einfach in meinen Bürgerrechten eingeschränkt", sagt Krumm.

Wegen Corona: Einlass über Online-Termine geregelt

Die Probleme mit der Online-Terminvergabe sind nicht neu – wir haben bereits im Sommer darüber berichtet. "Es hat sich leider sehr wenig verbessert", bedauert der Leiter der Bürgerdienste, Udo Uebersohn. Wegen der Pandemie dürfen nach wie vor nur 50 Personen gleichzeitig etwa das Bürgeramt Mitte in der Nürnberger Innenstadt betreten. Um mehr Anträge pro Tag zu schaffen, vergibt das Amt auch Termine außerhalb der Öffnungszeiten.

Zu viele Absagen: langfristige Termine reduziert

Die begehrten Termine werden kurzfristig freigeschalten – für den gleichen Tag noch oder die kommende Woche. Längerfristige Termine gebe es hingegen kaum noch, denn mehr als 20 Prozent werden wieder abgesagt, so Udo Uebersohn. Auch über weitere Räumlichkeiten – quasi ein Ausweichsamt – wurde nachgedacht, doch dafür fehlen dann doch wieder die Mitarbeiter.

Lösungen für dringliche Anliegen

Der Leiter der Dienststelle betont aber erneut, dass für dringende Anliegen Lösungen gefunden werden und wirbt um Verständnis. "Wir haben sehr viele Terminanfragen. Aufgrund der Masse können wir es nicht jedem recht machen", so Uebersohn. Dringliche Fälle haben in der Regel aber Vorrang, niemand solle seine Reise absagen müssen, betont Uebersohn. Und dann geht es nach unseren Gesprächen auch bei Kilian Krumm ganz schnell: "Ich habe einen Anruf bekommen, dass ich jetzt sehr zeitnah einen Termin haben kann und ich freu mich jetzt mega", sagt Krumm. Seine Reise zu Silvester könnte nun doch noch klappen, wenn nicht jetzt die Inzidenzzahlen dazwischenkommen.