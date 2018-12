Nürnberger Bürger fühlen sich weniger sicher als früher

Nürnberger Bürger fühlen sich deutlich unsicherer als noch vor fünf Jahren. Dabei sei die Kriminalität im gleichen Zeitraum sogar gesunken, teilten die Statistiker der Stadt Nürnberg und die Polizei bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit. Der Leiter des Nürnberger Amtes für Stadtforschung und Statistik, Wolf Schäfer, sagte: "Wir waren erstaunt über diesen eindeutigen Trend, den es zu geben scheint. Und wir müssen uns daranmachen, Erklärungen dafür zu finden."

Vor allem Frauen sind nachts verunsichert

Eine steigende Verunsicherung sei vor allem bei Frauen festzustellen. So fühle sich fast jede zweite Frau in ihrer eigenen Wohngegend in Nürnberg nachts unsicher. Bei Männern sei dies nur bei jedem Dritten der Fall. Das Sicherheitsgefühl der Nürnberger Bürgerinnen und Bürger unterscheidet sich dabei in den einzelnen Stadtteilen. In St. Leonhard-Schweinau, Langwasser sowie in Eberhardshof und Muggenhof fühlen sich die Menschen am wenigsten sicher. In Eberhardshof und Muggenhof stieg die Unsicherheit in den letzten fünf Jahren sogar um 36 Prozent.

Kriminalität niedriger als vor fünf Jahren

Dies stehe in starkem Kontrast zu den Fakten, betonte Polizeidirektor Hermann Guth vom Polizeipräsidium Mittelfranken. Zwar sei die Zahl der Straftaten in den Jahren 2013 bis 2015 gestiegen. Allerdings sei sie inzwischen wieder niedriger als vor fünf Jahren. So seien Straftaten im öffentlichen Raum sogar um neun Prozent gesunken, so Guth.

Wieder weniger Einbrüche

Selbst bei den Einbrüchen seien die Zahlen zuletzt wieder rückläufig. Die Zahl der Einbrüche, Diebstähle und Sachbeschädigungen sank von 2016 auf 2017 um 12,8 Prozent, so Guth. Auch werden so viele Straftaten wie nie aufgeklärt. Die Aufklärungsquote liege mit 66 Prozent auf dem höchsten Wert der letzten 15 Jahre, so die Polizei. Für die Erhebung wurden 4.000 Nürnberger Bürger befragt. Dabei wurden die Bürger auch zu ihren Wahrnehmungen von Vandalismus, Ruhestörung, Müll und Sachbeschädigungen befragt.