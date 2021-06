Nürnberger Bürger dürfen bei der Landesgartenschau mitplanen

Zur Pressekonferenz geht's in den Graben unterhalb der Kaiserburg. Er soll ein zentrales Element der Bewerbung Nürnbergs für die Landesgartenschau werden. Der Stadtrat hat sich am Mittwoch mit großer Mehrheit das Interesse an einer Teilnahme bekundet.

Nach diesem Votum geht es der Stadtspitze darum, die Bürger auf dem Weg zur Gartenschau mitzunehmen, sagt Oberbürgermeister Marcus König (CSU). Die Bürgerschaft soll in den kommenden Monaten in verschiedenen Runden digital und analog in die Planungen miteinbezogen werden, kündigt König an. "Wir wollen gemeinschaftlich mit den Bürgern entwickeln, was möglich ist."

Stadtgraben ist Baudenkmal von europäischem Rang

Der Weg zur Bewerbung beginnt im Graben unterhalb der Burg und der Stadtmauer. Diese ist fünf Kilometer lang und gilt als die größte ihrer Art in ganz Mitteleuropa, wie Bürgermeister Christian Vogel (SPD) feststellt. Der Graben selbst hat eine Fläche von rund 13 Hektar. Er wird derzeit jedoch vergleichsweise wenig als Erholungsraum genutzt. Außer einigen Schrebergärten gibt es zwar Grünflächen, doch es blüht wenig. Hier kann noch viel verbessert werden, findet König. Vor Graben aus soll die "urbane Gartenschau" mehr Grün in die Altstadt bringen.

Besseres Klima in allen Vierteln

So sollen beispielsweise auch die schon seit längerem geplante Umgestaltung des Obstmarkts und des Egidienbergs in das Projekt integriert werden. Nach den bisherigen Vorstellungen soll jedoch die gesamte Stadt profitieren, zum Beispiel die Stadtteile Johannis, Gostenhof, Wöhrd und die Südstadt. Auch hier sollen Plätze umgestaltet und vor allem grüner und klimafreundlicher werden. Das wird derzeit mit mobilen Lösungen ausprobiert. Dazu können nach den Worten von Umweltreferentin Britta Walthelm (Grüne) auch Dach- und Fassadenbegrünung, hängende Gärten und Spalierobst beitragen.

Stadt Nürnberg wird 20 Millionen Euro zahlen müssen

Das wird es nicht zum Nulltarif geben. Die Stadt Nürnberg rechnet mit einem Eigenanteil von schätzungsweise 20 Millionen Euro, die Gesamtkosten dürften bei rund 40 Millionen liegen. Schwer zu stemmen, denn die Schulden drücken. Dazu kommen Fördermittel, beispielsweise für die Sanierung der denkmalgeschützten Stadtmauer, die an vielen Stellen aufwändig gesichert werden muss.

"Das ist ein laufendes Projekt", sagt Bürgermeister Vogel. "Durch die Gartenschaubewerbung können wir die Aufwertung des gesamten Stadtgrabens größer gestalten und er erhält dann endlich die öffentliche Aufmerksamkeit, die er verdient.“

Eintrittspreise der Landesgartenschau sollen nicht abschrecken

Während der Zeit der Landesgartenschau, so sehen es zumindest die ersten Überlegungen aus dem Rathaus vor, müssen die Besucher für den Zugang zum Landesgartenschau-Gelände im Stadtgraben bezahlen. Jedoch soll der Eintritt nicht abschrecken, meint Baureferent Daniel Ulrich.

Seine Rechnung: günstige Preise und damit viele Besucher sollen die Kassen füllen. Lohnen wird sich Landesgartenschau aus seiner Sicht allemal, das zeigt der Blick auf andere Städte. "Denn wichtig ist, was danach bleibt." Und da haben die Nürnberger in den kommenden Monaten bei den Beteiligungsformaten ein gewichtiges Wort mitzureden.