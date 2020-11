Nürnberger Bündnis Nazistopp: "Corona-Rebellen" sind rechtsoffen

Die sogenannten "Corona-Rebellen" in Nürnberg sind nach rechts offen, unsolidarisch und wissenschaftsfeindlich – so lautet die Einschätzung des Nürnberger Bündnisses Nazistopp. Für dieses Urteil hat die Initiative die Aktionen und Demonstrationen der verschiedenen Anti-Corona-Gruppen in Nürnberg sechs Monate lang beobachtet, wie Birgit Mair vom Bündnis Nazi-Stopp erläuterte.

Selbst Neonazis werden nicht ausgeschlossen

Besorgniserregend sei unter anderem, dass die "Corona-Rebellen" anscheinend kein Problem mit dem rechten Milieu hätten: Selbst Neonazis und Menschen, die an Demonstrationen von Holocaust-Leugnern teilgenommen haben, würden demnach von diesen Bewegungen nicht ausgrenzt, so Mair. Zudem radikalisieren sich die Corona-Rebellen ihren Angaben nach in Nürnberg immer weiter.

"Beispielsweise wird zu einem extremen Widerstand aufgerufen, der auch hier in Nürnberg auf die Straße getragen werden müsse." Birgit Mair, Bündnis Nazi-Stopp

Aggressivität steigt

Ein Beispiel dafür ist eine Anleitung zum Bombenbau, die in einer Telegram-Chatgruppe einer Nürnberger Bewegung gepostet wurde. Laut einer Mitteilung, die dem BR vorliegt, distanziert sich der Administrator der Chatgruppe mittlerweile von Gewalt "und somit auch von chemischen Stoffen", wie sie zum Bombenbau verwendet werden können. Demnach unterstütze die Gruppe die Weitergabe solcher Informationen nicht. Auch Berichterstatter und Pressefotografen werden nach Angaben des Bündnisses angepöbelt und teilweise sogar attackiert.

Broschüre im Internet veröffentlicht

Um die Öffentlichkeit über die “Corona-Rebellen” aufzuklären, hat das Bündnis Nazistopp seine Erkenntnisse in einem Bericht zusammengefasst, der am Abend auf der Internetseite des Bündnisses veröffentlicht wird.

Gegenbewegung geplant

Außerdem kündigte Mair noch ein weiteres Aktionsbündnis an. Unter dem Namen "Solidarität statt Verschwörungswahn" will das Bündnis Nazistopp mit Vereinen, Parteien und anderen Institutionen eine Art Gegenbewegung starten. Bei der nächsten größeren Demonstration der "Corona-Rebellen" soll dann die erste Aktion dieses neuen Bündnisses stattfinden. Wie genau diese Aktion aussehen wird, ist allerdings noch nicht klar.