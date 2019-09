Nürnberger Bombenbunker wird zum Kinderhort

Im Bleiweißbunker herrschte im Zweiten Weltkrieg Angst und Schrecken – nun ist Kinderlachen in das Gebäude eingezogen. Auf fünf Etagen können 87 Kinder spielen und toben. Dass das Gebäude früher ein Hochbunker war, wissen die Kinder. "Ich finde es sehr spannend, früher war hier ein Bunker, jetzt ist hier ein Hort, in dem Kinder sind", sagt die neunjährige Helena.

Fensterlose, zwei Meter dicke Betonmauern durchbrochen

Damit die Kinder nicht in fensterlosen Räumen spielen müssen, haben die Architekten große Fenster in die Wände schneiden lassen. Kein leichtes Unterfangen: Die Wände sind aus massivem Beton und zwei Meter dick. Spezielle Seile, die mit Diamanten besetzt waren, schnitten sich Millimeter für Millimeter durch den Beton – eine Technik, die sonst beim Gesteinsabbau zum Einsatz kommt. "Es war ein unheimlicher Schmutz. Und die Maschinen sind Tag und Nacht gelaufen", erzählt Architekt Alexander Kromer. Noch deutlich erinnert er sich an den Moment, als die ersten Lichtstrahlen in das bis dato fensterlose Gebäude fielen: "Das war schon toll. Und nicht nur das Licht ist rein, auch der Blick ging erstmals nach draußen."

Umbau kostete mehr als drei Millionen Euro

Nach dem Umbau sind helle und freundliche Räume entstanden, in denen sich die Kinder wohlfühlen sollen, sagt Kromer. Das Projekt hat mehr als drei Millionen Euro gekostet. Der Abriss der schweren Mauern wäre aber noch um ein Vielfaches teurer gewesen.

Umgang mit der Geschichte

Der Bunker bietet eine einmalige Chance. Die Stadt Nürnberg, die den Kindergarten betreibt, will mit Hilfe des Gebäudes den Kindern Themen wie Demokratie und Kinderrechte näher bringen, sagt Christian Rester, der Leiter der städtischen Kitas in Nürnberg. Ein wichtiges Kinderrecht ist zum Beispiel das Recht auf Schutz der Kinder, so Rester. "Schutz war immer das Thema dieses Gebäudes. Und jetzt entsteht hier auch ein kleiner individueller Schutzraum für die Kinder." Ungestört können die Kinder hier spielen und sich ausprobieren. Die Angst und der Schrecken des Krieges sind nicht mehr zu spüren. Aus dem Relikt der Vergangenheit ist ein wortwörtlicher Hort der Zukunft geworden.