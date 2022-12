Nürnberger Bombennacht: Seltene Einblicke in Luftschutzbunker

Feuersturm über Nürnberger Altstadt

Es war ein kalter, klarer Winterabend an diesem 2. Januar in Nürnberg. Um 18.43 Uhr heulten die Sirenen und die Menschen brachten sich in unterirdischen Kellern und Bunkern in Sicherheit. Zwar war Nürnberg schon früher bombardiert worden, doch an diesem Tag warfen 521 Flugzeuge der britischen Royal Air Force innerhalb von nur einer halben Stunde 6.000 Spreng- und 1.000.000 Brandbomben über der Stadt ab. Innerhalb einer knappen Stunde war die Nürnberger Altstadt von den Kampfbombern großflächig zerstört worden.

Zwei Drittel der Weltkriegsbomben auf Deutschland fielen von Ende 1944 bis April 1945 – besonders viele in Bayern. Sie zerstörten die historischen Innenstädte von Nürnberg, München und Würzburg. Nürnberg war dabei für die Alliierten in vielerlei Hinsicht ein wichtiges Ziel: Ein wichtiger Industriestandort und zugleich vor dem Zweiten Weltkrieg ein einmaliges Kleinod mittelalterlicher Baukunst und weltweit bekannt als Inbegriff deutscher Romantik. Gleichzeitig aber auch die Stadt der Reichsparteitage, in der Adolf Hitler sein Ideal einer deutschen Stadt feiern ließ. Für die Alliierten und für die Deutschen gleichermaßen war Nürnberg ein wichtiges Symbol.

Nürnberger Altstadt fast dem Erdboden gleichgemacht

Dennoch blieb die Nürnberger Altstadt bis kurz vor Kriegsende weitgehend unversehrt – bis zur Bombennacht des 2. Januar 1945, als die britische Royal Air Force ihre Bomben über der Stadt fallen ließ. Als um 20.13 Uhr Entwarnung gemeldet wurde, waren 1.850 Menschen tot, 4.553 Wohnhäuser zerstört, 100.000 Menschen obdachlos. Der Stadtkern bis zu 95 Prozent zerstört.

Noch heute werden immer wieder Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg und dieser Bombennacht im Stadtgebiet gefunden. Auch mehr als 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs müssen diese gefährlichen Relikte entschärft werden, etwa in der Nähe des früheren Rangierbahnhofs im Nürnberger Süden, am Hauptbahnhof oder an der Stadtgrenze zu Fürth – und ein Ende ist nicht in Sicht.

"Bombennächte – Der Tod aus dem Himmel"

Bei den Sonderführungen mit dem Titel "Bombennächte – Der Tod aus dem Himmel" verdeutlichen Bilder und Tonaufnahmen den Schrecken der Luftangriffe. Dabei geht es nicht nur um Nürnberg. Der Verein greift auch die Geschichte und Entwicklung des modernen Bombenkrieges auf. Die rund 75-minütigen Führungen sind zwischen dem 2. und 15. Januar geplant.