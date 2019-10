Nürnberger Bildungskonferenz: Wie Lernen der Demokratie hilft

Um darüber zu beraten, wie Bildung die Demokratie stärken kann, kommen Wissenschaftler und Bildungsexperten am Freitag (18.10.19) im Caritas-Pirckheimer-Haus in Nürnberg zusammen. Die Stadt spricht von einem Thema mit hoher gesellschaftlicher Relevanz. Sie veranstaltet die Konferenz in diesem Jahr schon zum elften Mal.

Bildungskonferenz will junge Menschen erreichen

Höhepunkt der Konferenz wird ein Vortrag von Mirjam Zadoff sein, die seit Mai 2018 Direktorin des NS-Dokumentationszentrums München ist. Das Zentrum dokumentiert die Geschichte des Nationalsozialismus in München, die Rolle der Stadt im Dritten Reich und den Umgang der Landeshauptstadt mit seiner Vergangenheit. Zentrumsleiterin Zadoff ist Expertin auf dem Gebiet der Jüdischen Geschichte. In ihrem Vortrag beschäftigt sie sich mit der Frage, wie junge Menschen mit Erinnerungskultur in Kontakt gebracht werden können.

Daniela Schadt kommt zur Nürnberger Bildungskonferenz

An einem anschließenden Podiumsgespräch nimmt neben Zadoff und dem Nürnberger Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD) auch Daniela Schadt, Journalistin und Lebensgefährtin des früheren Bundespräsidenten Joachim Gauck, teil.

Exkursionen bei der Bildungskonferenz

Zum ersten Mal wird es bei der Nürnberger Bildungskonferenz auch zwei Exkursionen geben. Eine führt nach Gleißhammer, einem Nürnberger Stadtteil, in dem sich Schulen, Vereine, Horte und Kirchengemeinden explizit für die Einhaltung von Kinder- und Menschenrechten einsetzen. Gleißhammer trägt daher den Titel "Stadtteil der Menschenrechte". Ein anderer Ausflug führt zum ehemaligen Reichsparteitagsgelände.

Ziel: Austausch über Bildungsfragen in Nürnberg

Die Nürnberger Bildungskonferenz findet auf Einladung des Nürnberger Oberbürgermeisters Ulrich Maly statt. Sie soll dem Austausch über Bildungsfragen in Nürnberg dienen. Die Konferenz geht von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.