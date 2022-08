Nürnberger Behörde vermittelt ausländische Fachkräfte

Überall fehlen momentan Fachkräfte in Deutschland. Spürbar ist das ganz besonders in der Gastronomie, im Handwerk, oder im Gesundheitswesen. Aber auch IT-Fachkräfte, Ingenieure und Azubis fehlen vielerorts. Arbeitskräfte aus Nicht-EU-Staaten nach Deutschland zu holen, das kann sich mühsam und langwierig gestalten. Die zentrale Stelle für die Einwanderung von Fachkräften des Freistaats Bayern in Nürnberg (ZSEF) kann mit ihrer Expertise unterstützen und dieses Verfahren deutlich beschleunigen.

Bayernweit einzigartiges Kompetenzzentrum in Nürnberg

Die Zentrale Stelle für die Einwanderung von Fachkräften (ZSEF) aus Nicht-EU-Staaten hat bislang 564 Vermittlungen nach dem beschleunigten Fachkräfteverfahren erfolgreich durchgeführt. Gegründet wurde diese Einrichtung des Freistaats Bayern im Dezember 2020. Sie ist bei der Regierung von Mittelfranken angesiedelt. Dieses bayernweit einzigartige Kompetenzzentrum mit Sitz in Nürnberg hilft Unternehmen, internationalen Fachkräften die Einreise nach Deutschland beschleunigt zu ermöglichen.

Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz gilt seit dem 01.03.2020 und war seinerzeit als Instrument zur Bekämpfung des Fachkräftemangels in Deutschland von der Vorgängerregierung unter Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beschlossen worden.

Berufsanerkennung zentraler Faktor

Jetzt hat die Behörde mit ihren rund 20 Mitarbeitern neue Räume in der Nürnberger Innenstadt bezogen. Von diesen verschaffte sich Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Freitag einen Eindruck. Dem Minister zufolge war es ein wichtiger Schritt, die Behörde nun mit der Koordinierungs- und Beratungsstelle Berufsanerkennung räumlich zu verknüpfen. Auch die Prüfung und Anerkennung der Berufsqualifikationen sei ein zentraler Erfolgsfaktor für die Fachkräftezuwanderung.

Bereits mehr als 3.100 Anfragen aus ganz Bayern

Seit der Gründung der ZSEF haben die Mitarbeiter mehr als 3.100 Beratungsgespräche geführt. Die meisten Anfragen kommen von Kliniken und Pflegeeinrichtungen. Etwa 40 Prozent der bislang 564 vermittelten Fachkräfte arbeiten im Gesundheits- und Pflegebereich. Darüber hinaus vermittelt diese Einrichtung auch Akademiker, zum Beispiel im IT-Bereich, aber auch Azubis für das bayerische Handwerk.

Starke Fachkräftenachfrage aus Oberbayern

Mehr als die Hälfte der vermittelten Fachkräfte sind laut der Behörde nach Oberbayern gezogen. So konnte zum Beispiel das Klinikum in Ingolstadt Anfang August mit Hilfe der Zentralstelle in Nürnberg eine Gruppe von elf Pflegekräften aus Brasilien an die Donau holen.