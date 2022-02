Nürnberger Bauern protestieren gegen Starkstrom-Kabel im Acker

Der Bauernhof von Thomas Kühnlein hat Tradition. Schon im 16. Jahrhundert waren die Kühnleins Landwirte in Katzwang. Sogar ein Flurstück ist nach ihnen benannt. Damals war das Dorf noch kein Stadtteil von Nürnberg. Heute plagt Thomas Kühnlein die Sorge, dass die Tradition stirbt und er den Hof nicht mehr an seinen Sohn Michael weitergeben kann. Grund dafür ist die sogenannte Juraleitung. Die Starkstromtrasse soll in einem seiner Äcker verlegt werden.

Landwirt sieht seinen Hof in Gefahr

Der Bauernverband hat Kühnlein und etliche Landwirte aus dem Süden Nürnbergs für den Protest mobilisiert. Sie stehen mit ihren Traktoren und Transparten neben dem Acker von Thomas Kühnlein. "Wenn das Erdkabel hier verlegt wird, dann kann ich hier keinen Spargel mehr anbauen", sagt er. Rund ein Drittel der Einnahmen, die sein Hof erzielt, macht er mit Produkten, die auf dieser rund sechs Hektar großen Fläche wachsen. "Der Betrieb hat sämtliche Zeiten überstanden. Aber das wäre definitiv das Aus", sagt Kühnlein.

Probebohrungen mitten in der Spargelsaison

Das Spargelfeld hat er vor einigen Jahren neu angelegt. "Heuer hätte ich das erste Mal ernten können", sagt er. Doch daraus wird wohl nichts. Denn der Betreiber der Stromtrasse, die Firma Tennet, hat angekündigt, in den kommenden Wochen mit Probebohrungen für die Erdleitung zu beginnen. 50 bis 60 Meter sollen sie in die Tiefe gehen. "Das ist genau dann, wenn der Spargel Saison hat", schimpft Kühnlein.

Am Kanal verschwindet Trasse unter der Erde

Tennet will die Juraleitung aufrüsten. Die Trasse P53 soll durch einen Neubau ersetzt werden. Durch die neue Leitung soll der Strom künftig mit einer Spannung von 380 Kilovolt transportiert werden. Derzeit sind es 220 Kilovolt. Das hat zur Folge, dass größere Masten aufgestellt werden müssen. Diese Trasse ist umstritten. Im Nürnberger Stadtteil Katzwang soll die Leitung dann unter der Erde verschwinden. Denn hier quert sie den Main-Donau-Kanal.

Befürchtung: Stromkabel heizt Boden auf

Doch die betroffenen Bauern lehnen diese Lösung ab. Sie befürchten, dass das Erdkabel den Untergrund aufheizt und zerstört. "Das würde den Boden austrocknen und das Wachstum der Pflanzen stören", sagt Ottmar Braun, Bezirksgeschäftsführer des Verbands. "Der Eingriff in die Bodenstruktur ist so groß, dass sich das nicht mehr regenerieren wird."

Luisa Zwölfer, Umweltexpertin des Verbands, weist auf Studien hin, die gezeigt hätten, dass sich der Boden entlang eines 110-Kilovolt-Kabels um fünf bis acht Grad erwärmt. Bei der Juraleitung sind 380 Kilovolt geplant. "Es ist davon auszugehen, dass die Erwärmung entsprechend höher ausfallen wird", sagt sie.

Bauern setzen auf regionale Lösungen

Der Bauernverband protestiert gegen die geplante Stromleitung, egal ob sie über oder unter der Erde verlegt wird. "Es ist immer ein Eingriff in das Eigentum der Landwirte", sagt Braun. Der Bauernverband setzt dagegen darauf, Strom regional zu erzeugen. "Unsere Bauern betreiben Biogasanlagen und haben Solaranlagen auf ihren Dächern und Feldern. Sie tragen einen großen Teil zu Energieversorgung durch erneuerbare Energien bei", sagt Braun. Dafür sei der Ausbau der Verteilnetze notwendig. Neue, überregionale Stromautobahnen brauche es jedoch nicht.