Nürnberger Bartgeier soll in den Alpen ausgewildert werden

Anfang des kommenden Jahres sollen zum ersten Mal drei junge Bartgeier in den bayerischen Ostalpen ausgewildert werden. Einer der drei Jungtiere soll dabei aus Nürnberg kommen, teilte der Landesbund für Vogelschutz (LBV) mit.

Jungtier kommt nach Berchtesgaden

Die Chancen für den noch nicht geborenen fränkischen Bartgeier stehen gut, denn das Bartgeier-Zuchtpaar im Nürnberger Tiergarten hat bereits mit der Balz begonnen. Ein Vogel aus dieser bevorstehenden Brut soll dann mit zwei weiteren Jungvögeln im Nationalpark Berchtesgaden im Mai 2021 ausgewildert werden.

Dort sei das Risiko für die Vögel gering, an mit Blei vergifteten Kadaverfleisch zu sterben – eine der häufigsten Todesursachen für die aasfressenden Greifvögel. Zudem sei im Nationalpark das Risiko gering, abgeschossen zu werden.

Nürnberg ist Teil des Europäischen Zuchtnetzwerks für Bartgeier

Das Nürnberger Bartgeier-Paar habe bereits einige erfolgreiche Bruten hinter sich, sagt LBV-Vorsitzender Norbert Schäffer. Daher sei die Hoffnung groß, dass ein Junges in Berchtesgaden ausgewildert werden kann. Der Tiergarten Nürnberg ist Teil des europäischen Bartgeier Zuchtnetzwerks. Aus diesem Netzwerk sollen die beiden anderen Tiere kommen. Dabei sind junge Bartgeier aus Österreich oder Spanien im Gespräch.

Vereinzelte Bartgeier-Sichtungen im Allgäu

Schon seit Ende der 1980er Jahre werden Bartgeier wieder im Alpenraum ausgewildert, nachdem sie vor mehr als 100 Jahren ausgerottet worden waren. In den West- und Zentralalpen vermehrt sich Europas größter Greifvogel immer mehr selbstständig, so der LBV. In den Ostalpen sehe man ich jedoch selten, lediglich im Allgäu werden vermehrt Bartgeier gesichtet. Das Projekt des LBV zusammen mit dem Nationalpark Berchtesgaden soll daher die Population im östlichen Alpenraum stärken.