Nürnberger Bäckerei hat Backstube auch tagsüber in Betrieb

Bäcker und Bäckerinnen stehen nachts in der Backstube, kneten Teig und formen Brote. Sie beginnen mitten in der Nacht mit ihrer Arbeit, während andere noch schlafen. Das schreckt vor allem junge Leute ab, diesen Beruf zu lernen. Um neue Mitarbeiter anzulocken, stellt eine Bäckerei aus dem niederbayerischen Straubing ihre Backstube nun auf Tagesbetrieb um. Eine Sensation. Doch die Nürnberger Bäckerei Bock hat unter der Leitung von Monika Rauscher bereits vor fast zwei Jahren ihr System umgestellt.

Seit Corona arbeiten in zwei Schichten

Sie habe schon seit vielen Jahren darüber nachgedacht, eine Tagschicht einzuführen, berichtet Bäckermeisterin Monika Rauscher.

"Ich habe nie verstanden, warum man nachts aufstehen muss.“ Bäckermeisterin Monika Rauscher

Zusammen mit ihrem Sohn führt Monika Rauscher den Betrieb, zu dem acht Filialen und 65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehören. Die Corona-Pandemie hat sie dazu gebracht, ihre Pläne in die Tat umzusetzen. Denn es gab die Gefahr: "Was passiert, wenn einer Corona hat und mir die ganze Backstube lahmlegt?“ Also hat Monika Rauscher die Produktion in zwei Schichten geteilt: In eine Tag- und eine Nachtschicht. Dieses System gibt es nun schon seit fast zwei Jahren.

Tagsüber kneten - nachts backen

Das neue Schichtsystem erfordert mehr Platz, auch für Kühlräume. Denn Brot und Brötchen werden tagsüber hergestellt, dann ruhen sie in dafür vorgesehenen Kühlschränken oder –räumen. Die Mitarbeiter in der Nachtschicht backen dann das, was die Kolleginnen und Kollegen tagsüber vorbereitet haben. So kommen morgens die Brötchen trotzdem frisch in den Laden. Früher habe man die Kühltechnik nicht gehabt, die ein solches System ermöglicht, sagt Monika Rauscher. “Dafür haben wir die halbe Backstube umgebaut“.

Erst Unverständnis, dann Akzeptanz

Am Anfang habe es bei den Mitarbeitern schon etwas Unverständnis gegeben, berichtet Monika Rauscher. Doch eigentlich sei das geteilte Schichtsystem vom ersten Tag an entspannt gelaufen. Ein Bäcker hat sein Leben auf das alte System gerichtet und bleibt bei der Nachtschicht. So hat er tagsüber Zeit für die Familie. Aber vor allem die jüngeren freuen sich darüber, tagsüber arbeiten zu können und so abends frei zu haben. Und noch etwas Anderes spielt dabei eine Rolle.

Mit 16 Jahren nachts zur Arbeit und kein Bus fährt

Bäckermeisterin Monika Rauscher hält die Tagesschicht für Jugendliche für viel praktischer: Denn 16- oder 17-jährige Lehrlinge haben noch keinen Führerschein. Die würden nachts gar nicht zur Arbeit kommen können, weil kein Bus oder Bahn zu der Zeit fährt. Das sei auch ein Grund, warum das Bäcker-Handwerk Nachwuchssorgen hatte.

“Unsere jüngeren Mitarbeiter sind von der Tagschicht begeistert.“ Bäckermeisterin Monika Rauscher