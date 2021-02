Kreativ in der Krise: Nürnberger Bäcker backt Brot aus Insekten

Nussig und malzig – so schmeckt das Brot aus Mehlwürmern

Ob das auch in der Bevölkerung ankommt? Bei einem Testessen auf der Straße sind die Befragten alle einer Meinung: Das Brot aus Mehlwurmmehl schmeckt. Eine Passantin kann einen malzigen Geschmack erkennen, für eine andere ist es eher nussig. Ganz billig allerdings ist das Brot aus Insektenmehl nicht. Etwa zehn Euro kostet ein Laib. Das liege an den hohen Kosten des Insektenmehls, erklärt Kurt Heinlein. Ab der kommenden Woche soll das Brot auch im Ladengeschäft zu kaufen sein. Zunächst im Testlauf und auf Vorbestellung.

Transparentes Backen in der gläsernen Backstube

Wer möchte, kann sogar zuschauen, wie das Brot gebacken wird. Denn Kurt Heinlein setzt auf eine gläserne Backstube. Das bedeutet, dass seine Kunden sehen können, welche Rohstoffe er verarbeitet. Das war dem Inhaber der Bäckerei wichtig, als er sein Geschäft "Der Nürnbäcker" in der Fürther Straße Ende Oktober eröffnet hat. Wer nicht ganz so erpicht ist auf tierisches Eiweiß im Brot, für den hat der Bäcker auch Alternativen in seiner gläsernen Backstube. "Ich wollte das Ganze einfach so transparent wie möglich halten. Ich habe kein extra Lager. Es ist alles hier in der Backstube. Meine Kunden können sehen, was ich an Rohstoffen verwende."