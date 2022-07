Nürnberger Auktionshaus versteigert Staatsgeschenke online

Eine durchaus ungewöhnliche Auktion geht mit dem Freitag beim Online-Auktionshaus "restlos" mit Sitz in Nürnberg zu Ende: Versteigert werden Gastgeschenke, die deutsche Politiker von anderen Ländern erhalten haben. Unter den 50 Stücken, von denen einige schon Käufer und Käuferinnen gefunden haben, sind durchaus kuriose Stücke.

Nicht bekannt, wer welches Gastgeschenk bekam

So zum Beispiel eine blaue Glasvase aus China mit einem Drachenmotiv, eine 45 Zentimeter große goldene Falken-Skulptur aus den Vereinigten Arabischen Emiraten oder eine teuflische Holzmaske aus Asien. "Wir wissen leider nicht, welcher Präsident welcher Kanzlerin das Gastgeschenk bei welcher Gelegenheit mitgebracht hat", sagt Maximilian Fulde von dem Nürnberger Auktionshaus. Wahrscheinlich wolle man dies auch nicht so gerne mitteilen, um diplomatische Verstimmungen zu vermeiden.

Auch Geschenke aus Deutschland dabei

Neben exotischen Präsenten fremder Staatshäupter an deutsche Spitzenpolitiker und -politikerinnen werden auch kleine Aufmerksamkeiten aus Deutschland meistbietend veräußert. Etwa eine silberne Autoskulptur des bayerischen Autobauers Audi.

Eigentum der Bundesrepublik Deutschland

Hintergrund ist, dass die Politiker die Geschenke nicht einfach behalten dürfen. Juristisch gehören die Mitbringsel der Bundesrepublik. Finden Kanzler, Kanzlerinnen, Minister und Ministerinnen großen Gefallen an dem Geschenk, müssten sie sie offiziell erwerben. Ansonsten werden die Schmuckstücke beispielsweise in Ministerien ausgestellt, verschwinden in der Asservatenkammer oder werden auf Auktionen meistbietend versteigert.

Acht Jahre lang aufbewahrt – dann veräußert

Grundsätzlich würden Geschenke im Auswärtigen Amt inventarisiert und mindestens acht Jahre lang aufbewahrt, teilt ein Sprecher des Auswärtigen Amtes auf Nachfrage des BR mit. Später werden sie gegebenenfalls über die bundeseigene Treuhandgesellschaft Vebeg veräußert. So dürften die Gegenstände auch zu dem Nürnberger Auktionshaus gelangt sein.